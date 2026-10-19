После удара РФ по метро в Киеве на остановках выстроились очереди: как курсируют поезда и автобусы

Вечером 19 октября в Киеве выстроились очереди из сотен киевлян, которые пытались добраться домой после удара России по станции метро "Черниговская", сообщили СМИ. Киевляне ждали на остановках общественного транспорта автобусы и маршрутки. Что происходит в украинской столице после попадания российского средства поражения по транспортной инфраструктуре?

Кадры из Киева после ночного удара РФ 19 октября появились в Telegram-канале СМИ "Эспрессо". Оператор зафиксировал сотни киевлян, собравшихся на остановке метро "Дарница" и ожидающих автобусы. На видео видно, что люди стоят спокойно, медленно удаляясь от выхода из метро и приближаясь к остановке общественного транспорта.

"В Киеве возле станции метро "Дарница" образовалась очередь из людей, ожидающих автобусы и маршрутки", — говорится в сообщении.

Между тем на странице Киевского метрополитена в Facebook около 5 часов 19 октября сообщили, что поезда должны курсировать по "красной ветке" между станциями "Академгородok" и "Дарница". Повреждения после удара РФ — станция, пути и кабельная сеть: вечером поезда не ходили, как показали кадры с улиц Киева.

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Обстрел Киева — подробности удара РФ 19 октября

Мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсетях, что на работах по восстановлению станции метро "Черниговская" после удара РФ по Киеву задействованы 70 специалистов. Чиновник пояснил, что сложнее всего ремонтировать пути и сети, а к тому же мешают воздушные тревоги. По его словам, вечером должно было возобновиться движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородok" без остановки на "Черниговской". Кличко добавил, что на маршруты №1-М и 118 выпущены дополнительные автобусы. На маршрут №1-М добавили в общей сложности 25 автобусов, заявил мэр.

Обстрел Киева — Кличко о станции метро "Черниговская" после удара РФ 19 октября Фото: Скриншот

Утром 19 октября Фокус писал о последствиях обстрела Киева, по которому РФ нанесла удары ракетами и дронами. И.о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев подтвердил попадание по станции метро "Черниговская" — по предпоследней станции "красной" ветки. По словам чиновника, разрушения очень серьезные, и поэтому неизвестно, когда станция возобновит работу.

Тем временем ночью по Украине летели баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, крылатые ракеты "Искандер-К", ударные дроны типа "Шахед" (из 269 — 59 реактивных), а также дроны-ракеты "Бандероль" и другие. Система ПВО сбила четыре крылатых "Искандера" и 243 "Шахеда", но произошло 25 попаданий. Согласно сообщению Киевской ОГА и киевских властей, пострадало предприятие в Ирпене, дата-центр и другие гражданские объекты.

Ранее после ударов РФ останавливали работу метрополитена, но это происходило из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Один из таких случаев произошел, например, 10 октября. Вечером стало известно о полной остановке эскалаторов, а впоследствии — всех поездов. Уже через час питание было восстановлено, и метро возобновило работу, сообщал Фокус. Аналогичная ситуация произошла 8 октября: сначала стало известно о закрытии на вход нескольких станций Киевского метрополитена, затем — о полной остановке поездов.

Напоминаем, что 14 октября произошёл очередной обстрел Украины: СМИ рассказали, какие повреждения зафиксированы в Киеве.