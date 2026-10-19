Після удару РФ по метро у Києві вишикувались черги на зупинках: як курсують потяги та автобуси

Увечері 19 жовтня у Києві вишикувались черги з сотень киян, які намагались потрапити додому після удару Росії по станції метро "Чернігівська", повідомили медіа. Кияни чекали на зупинках громадського транспорту на автобуси та маршрутки. Що відбувається в українській столиці після влучання російського засобу ураження по транспортній інфраструктурі?

Кадри з Києва після нічного удару РФ 19 жовтня з'явились у Telegram-каналі медіа "Еспресо". Оператор зафіксував сотні киян, які зібрались на зупинці метро "Дарниця" та чекали автобуси. На відео бачимо, що люди стоять спокійно, повільно рухаючись від виходу в метро та наближаючись до зупинки громадського транспорту.

"У Києві біля станції метро "Дарниця" утворилася черга з людей, які чекають на автобуси та маршрутки", — ідеться у дописі.

Тим часом на сторінці Facebook Київського метрополітену близько 5 год 19 жовтня написали, що потяги мали б курсувати "червоною гілкою" між станціями "Академмістечко"-"Дарниця". Пошкодження після удару РФ — станція, колії та кабельна мережа: увечері потягом не ходили, показали кадри з вулиць Києва.

Видео дня

Обстріл Києва — деталі удару РФ 19 жовтня

Міський голова Києва Віталій Кличко написав у соцмережах, що на роботах з відновлення станції метро "Чернігівська" після удару РФ по Києву працюють 70 фахівців. Посадовець пояснив, що найважче ремонтувати колію та мережі, і до всього, заважають повітряні тривоги. З його слів, увечері мали б відновити рух потягів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" без зупинки на "Чернігівській". Кличко додав, що на маршрути випустили додаткові автобуси на маршрутах №1-М, 118. На маршрут №1-М додали сумарно 25 автобусів, заявив мер.

Обстріл Києва — Кличко про станцію метро "Чернігівська" після удару РФ 19 жовтня Фото: Скриншот

Зранку 19 жовтня Фокус писав про наслідки обстрілу Києва, по якому РФ вдарила ракетами та дронами. В.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов підтвердив влучання по станції метро "Чернігівська" — по передостанній станції "червоної" гілки. Зі слів посадовця, руйнування дуже серйозні і тому не відомо, коли вона відновить роботу.

Тим часом вночі по Україні летіли балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, крилаті ракети "Іскандер-К", ударні дрони типу "Шахед" (з 269 — 59 реактивних), і також дрони-ракети "Бандероль" та інші. Система ППО збила чотири крилаті "Іскандери" та 243 "Шахеда", але сталось 25 влучань. Згідно з повідомленням Київської ОВА та київської влади, постраждало підприємство в Ірпені, дата-центр, інші цивільні об'єкти.

Раніше після ударів РФ спиняли метрополітен, але це ставалось через пошкодження енергетичної інфраструктури. Один з таких випадків стався, наприклад, 10 жовтня. Увечері стало відомо про повну зупинку ескалаторів, а згодом — усіх потягів. Вже через годину подали живлення і метро відновило роботу, повідомляв Фокус. Аналогічна ситуація — 8 жовтня: спершу стало відомо про закриття на вхід кількох станцій Київського метрополітену, потім — про повну зупинку потягів.

Нагадуємо, 14 жовтня відбувся черговий обстріл України: медіа розповіли, які пошкодження у Києві.