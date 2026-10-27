Поранені студенти та співробітники: у ДТЕУ розповіли про наслідки влучання по кампусу (відео)

Внаслідок удару балістичних ракет РФ по Києву увечері 26 жовтня отримали поранення студенти та співробітники Державного торговельно-економічного університету. Російські засоби ураження влучили посеред кампусу між гуртожитками. На відео та фото точки влучання — вирва діаметром три-чотири метри.

Від російського обстрілу постраждали корпуси університету, гуртожитки та територія навчального кампусу, повідомили у Telegram-каналі ДТЕУ. Вказано, що загальна кількість поранених — п'ятеро людей. Відео показали кампус після удару РФ. Бачимо вирву, яка з'явилась за 5-10 м від гуртожитків з сотнями студентів.

Інформація ДТЕУ про удар РФ по кампусу з'явилась близько 10 год 27 жовтня, через пів доби після обстрілу, який стався пізно увечері 26 жовтня. Навчальний заклад не уточнив, яка кількість студентів серед п'яти поранених. Втім, є імена двох постраждалих — це студент Роман Балла та студентка Анна Волошина: обоє — члени Ради студентського самоврядування. У дописі є звернення до українців зібрати кошти на лікування поранених.

Видео дня

Обстріл Києва — наслідки балістики у ДТЕУ 26 жовтня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — що сталось в ніч з 26 на 27 жовтня

Фокус писав про обстріл Києва та про дві хвилі балістики РФ в ніч з 26 на 27 жовтня. Близько 22 год Повітряні сили ЗСУ попередили про виліт балістичних ракет з Брянської області, а жителі столиці повідомили про гучні вибухи. Міський голова Віталій Кличко заявив про влучання РФ по станції метро "Лісова" та про території навчального закладу. Згодом медіа уточнили, що ідеться про удар по території кампусу ДТЕУ, і також постраждав парк поруч з університетом.

Близько 3 год 27 жовтня відбулась нова хвиля повітряної атаки ЗС РФ: на Київ знов летіла балістика. Кличко написав у Telegram, що росіяни влучили по Південному мосту і що він перекритий для руху автомобілів та потягів. ДСНС та Нацполіція повідомили про 14 поранених та одну загиблу. Згідно з даними влади, постраждало шість районів Києва: в Оболонському районі — пожежі у нежитлових приміщеннях та двоє поранених, у Деснянському — пошкодження на території університету, і саме тут загинула людина та 13 поранених, у Подільському — адміністративна будівля.

Зазначимо, 19 жовтня під балістичний удар РФ потрапила станція метро "Чернігівська". Міська влада опублікувала кадри з точки удару, фіксуючи руйнування станції та лінії метрополітену.

Нагадуємо, близько 3 год 27 жовтня ЗС РФ вдарила балістикою по Південному мосту в Києві. Кличко показав, який виглядає інфраструктурний об'єкт після влучання російських "Іскандерів".