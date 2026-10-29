На Рівненщині росіяни атакували цивільне підприємство, загинув чоловік

Рятувальники ліквідували пожежу, а вибухотехніки вилучили уламки ворожого БпЛА на місці удару. СБУ розслідує за статтею про воєнний злочин

Росіяни 28 жовтня близько 19:00 атакували цивільне підприємство у Сарненському районі на Рівненщині. Унаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік з Хмельниччини, повідомляє поліція Рівненської області.

Фото: ДСНС Фото: Нацполіція Фото: ДСНС

Поліцейські забезпечують охорону місця події, а вибухотехніки обстежили територію та вилучили уламки ворожого безпілотника, які стануть доказами у кримінальному провадженні.

Пошкоджень зазнали транспортні засоби на території підприємства й неподалік, а також сусідні будинки. На місці працюють правоохоронці та рятувальники, які вже ліквідували пожежу.

"Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув. Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували", — написав у своєму Telegram-каналі голова ОВА Олександр Коваль.

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Слідчі СБУ за процесуального керівництва прокуратури документують обставини воєнного злочину, вчиненого країною-агресором, і розслідують кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Конотоп на Сумщині майже тиждень залишається без електроенергії після російських ударів. Частина енергетичного обладнання повністю знищена, а запаси дизеля для генераторів можуть вичерпатися вже 29 жовтня.

Також ми розповідали, що внаслідок балістичного удару РФ по Києву увечері 26 жовтня отримали поранення студенти та співробітники Державного торговельно-економічного університету.