"Поставки могут начаться лишь через несколько лет": Зеленский прокомментировал решение о 500 ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский высоко оценил решение Государственного департамента США о продаже Украине 500 ракет Patriot модификации PAC-3 MSE. В то же время лидер заявил, что, как выяснилось, поставки этого вооружения в ближайшее время не состоятся.

По словам Зеленского, поставки крупной партии ракет ПВО в Украину могут начаться только через несколько лет, в то время как стране уже требуется защита от российских обстрелов перед наступлением зимы. Об этом президент заявил на своем Telegram-канале.

"Пятьсот перехватчиков PAC-3 — это существенный вклад, и уже в ближайшее время — этой зимой — это могло бы стать очень эффективным оборонным пакетом. Однако установлено, что поставки могут начаться только через несколько лет", — подчеркнул Зеленский.

Политик призвал американских партнеров найти решения, которые позволили бы ускорить поставку необходимых ракет Украине. Глава государства пояснил, что россияне каждый день наносят удары по украинским объектам энергетики: только за последние две недели было совершено не менее 30 ударов по важным объектам энергосети.

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Украина просила предоставить зимний пакет перехватчиков

Президент также напомнил, что Киев действительно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить Украине зимний пакет ракет для системы "Пэтриот". Украинская сторона рассчитывала получить не менее 100 ракет в месяц.

"Пятисот ракет хватило бы, чтобы закрыть наше небо в ближайшие месяцы — именно тогда, когда так важно, чтобы Украина занимала сильную позицию на переговорах и чтобы России не удалось разрушить жизнь в украинских городах и общинах", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что у США, европейских стран и других партнеров имеются достаточные запасы этих ракет. Президент предложил предоставить их Киеву сейчас, в преддверии зимы, а уже в последующие годы восстанавливать их арсеналы благодаря этому контракту на производство.

Стоит напомнить, что перед этим, вечером 30 октября, вашингтонский корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу сообщил, что Госдеп США одобрил возможную продажу Украине средств противовоздушной обороны на сумму 2,1 миллиарда долларов. Речь шла о 500 ракетах PAC-3 MSE. Сделку должны профинансировать партнеры и союзники Украины.

Ранее издание Kyiv Independent сообщало, что США приостановили поставки ракет Patriot, закупленных для Украины.