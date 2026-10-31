"Постачання може початися лише за кілька років": Зеленський прокоментував рішення про 500 ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський високо оцінив рішення Державного департаменту США про продаж 500 ракет Patriot у модифікації PAC-3 MSE Україні. Водночас лідер заявив, що, як з'ясувалося, постачання цього озброєння не відбудеться найближчим часом.

За словами Зеленського, постачання великого пакету ракет ППО Україні може розпочатися лише через роки, у той час, коли країна вже потребує захисту від російських обстрілів перед настанням зими. Про це президент заявив у своєму Telegram-каналі.

"П’ятсот перехоплювачів PAC-3 — це суттєво, і вже скоро — цією зимою — це міг би бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись тільки за кілька років", — наголосив Зеленський.

Політик закликав американських партнерів знайти рішення, які змогли б пришвидшити надання необхідних ракет Україні. Глава держави пояснив, що росіяни кожного дня атакують українські об'єкти енергетики: лише за останні два тижні сталося щонайменше 30 ударів по важливих об'єктах енергомережі.

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Україна просила про зимовий пакет перехоплювачів

Президент також нагадав, що Київ дійсно звертався до Вашингтона з проханням надати зимовий пакет ракет до Patriot Україні. Українська сторона розраховувала на щонайменше 100 ракет на місяць.

"П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями — саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії не вийшло зламати життя в українських містах і громадах", — наголосив Зеленський.

Український лідер також звернув увагу, що у США, європейських державах та в інших партнерів є достатні запаси цих ракет. Президент запропонував надати їх Києву зараз, напередодні зими, а вже у наступні роки відновлювати їхні арсенали завдяки цьому контракту щодо виробництва.

Варто нагадати, що перед цим, увечері 30 жовтня, вашингтонський кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу повідомив, що Держдеп США схвалив можливий продаж Україні засобів протиповітряної оборони на суму 2,1 мільярда доларів. Йшлося про 500 ракет PAC-3 MSE. Угоду мають профінансувати партнери та союзники України.

Раніше видання Kyiv Independent писало, що США зупинили постачання ракет Patriot, куплених для України.