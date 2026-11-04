Иран может "атаковать" Украину после новых ударов США: до каких городов достанут ракеты — СМИ (видео)

После новых угроз президента США Дональда Трампа, пообещавшего нанести повторный удар по Ирану, в Тегеране продемонстрировали свои возможности, сообщили СМИ. В эфире государственного телевидения показали взрывы на территории Европы, при этом обозначив Украину как одного из союзников США. Что известно о новых заявлениях Ирана?

Информация об угрозах Ирана появилась вечером 4 ноября, говорится в сообщении медиа Nexta. В публикации приведены скриншоты эфира телеканала IRINN. В эфире говорили о новых угрозах Трампа и о ракетах Ирана, способных долететь до территории союзников США. Под ударом может оказаться Украина, которую поставили в один ряд с Испанией и другими союзниками Вашингтона. Nexta написало, что "Иран угрожает нанести удары по Киеву, Львову, Одессе и польскому Жешуву".

"Наши ракеты долетят до Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников", — заявили в эфире центрального иранского телевидения.

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СМИ опубликовало два скриншота эфира иранского государственного телевидения. Видно, что в 19:05 и 19:15 показали карту Европы и Украины, по которой якобы нанесли ракетные удары. При этом четверо ведущих демонстрируют гипотетические удары по трем городам — Киеву, Одессе и Львову. Отдельно отмечен Жешув в Польше. К тому же по всей Европе расставлены красные отметки: особенно сильно должны пострадать Испания, Дания и Черногория.

Фото: NEXTA

Фото: NEXTA

Иран против Украины — что известно

Логотипы на скриншотах телеканала IRINN указывают на то, что речь может идти о передаче "Время Ирана". На YouTube публикуются записи эфира: видно, что студия и атмосфера в некоторой степени напоминают изображения Nexta. Последний эфир датирован 30 октября, и в нём не было новых угроз в адрес Украины и Европы. При этом инфографика из эфира IRINN может показывать дальность иранских ракет, некоторые из которых якобы могут долететь до европейских партнёров США.

Фокус писал о предыдущих угрозах Ирана нанести удар по Украине, прозвучавших летом 2027 года после удара дронов по кораблю, следовавшему по Каспийскому морю. Тегеран заявил, что ответ последует, поскольку иранцы отомстят за любой подобный удар. Впоследствии ситуация улеглась, а глава МИД Украины Андрей Сибига пообщался с иранским коллегой и всё выяснил.

Между тем США ведут войну с Ираном: последний обмен ударами произошёл во время 29-дневной войны в феврале-марте 2026 года. Пентагон нанёс удары по подземным бункерам, в которых разрабатывалось ядерное оружие, и по подземным арсеналам с ракетами различных типов. Также была уничтожена военно-политическая верхушка Ирана. Тем временем Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль, военные базы США на Ближнем Востоке и объекты нефтяной инфраструктуры в Персидском заливе. В результате боевых действий Тегеран заблокировал Ормузский пролив, из-за чего в мире существенно выросли цены на нефть и топливо. Вместе с тем следователи узнали о настоящей мечте РФ и Ирана: Москва предоставляла Тегерану координаты военных баз США.

Напоминаем, что аналитики военного портала Defense Express объяснили, есть ли у Ирана оружие, которое может долететь до Украины.