Іран може "атакувати" Україну після нових ударів США: до яких міст дістануть ракети, — ЗМІ (відео)

Після нових погроз президента США Дональда Трампа, який пообіцяв повторний удар по Ірану, у Тегерані продемонстрували власні можливості, повідомили медіа. В ефірі державного телебачення показали вибухи на території Європи, і при цьому позначили Україну як одного з союзників США. Що відомо про нові заяви Ірану?

Інформація про погрози Ірану з'явились увечері 4 листопада, ідеться у повідомленні медіа Nexta. У дописі — скриншоти ефіру телеканалу IRINN. В ефірі говорили про нову погрози Трампа та про ракети Ірану, здатні долетіти до території союзників США. Під ударом може опинитись Україна, яку поставили поруч з Іспанією та іншими союзниками Вашингтона. Nexta написало, що "Іран погрожує завдати ударів по Києву, Львову, Одесі та польському Жешуву".

"Наші ракети досягнуть Європи, і ми знищимо американських імперіалістів та їхніх союзників", — заявили на центральному іранському телебаченні.

Медіа опублікувало два скриншоти ефіру іранського державного телебачення. Бачимо, що 19:05 та 19:15 показали карту Європи та Україну, по якій начебто вдарили ракетами. При цьому четверо ведучих демонструють гіпотетичні удари по трьох містах — Києву, Одесі та Львову. Окремо позначено Ряшів у Польщі. До всього, є червона позначки по усій Європі: особливо має дістатись Іспанії, Данії, Чорногорії.

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Фото: NEXTA

Фото: NEXTA

Іран проти України — що відомо

Логотипи на скриншотах телеканалу IRINN показують, що може іти мова про передачу "Час Ірану". На YouTube викладаються записи ефіру: бачимо, що студія та атмосфера дещо схожа на зображення Nexta. Останній ефір датований 30 жовтня, і в ньому не було свіжих погроз Україні та Європі. При цьому інфографіка з ефіру IRINN може показувати дальність іранських ракет, декотрі з яких начебто можуть дістати до європейських партнерів США.

Фокус писав про попередні погрози Ірану вдарити по Україні, які пролунали влітку 2027 року після удару дронів по кораблю, який прямував Каспійським морем. Тегеран заявив, що буде відповідь, оскільки іранці помстяться за будь-який такий удар. Згодом ситуація затихла, а глава МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався з іранським колегою та все з'ясував.

Тим часом США ведуть війну з Іраном: останній обмін ударами відбувся під час 29-денної війни у лютому-березні 2026 року. Пентагон вдарив по підземних бункерах, в яких розробляли ядерну зброю, та по підземних арсеналах з ракетами різних типів. Також знищили військово-політичну верхівку Ірану. Тим часом Корпус вартових ісламської революції атакував Ізраїль, військові бази США на Близькому Сході та об’єкти нафтової інфраструктури у Перській затоці. Внаслідок бойових дій Тегеран заблокував Ормузьку протоку, і через це суттєво зросла ціна на нафту та пальне у світі. Разом з тим розслідувачі дізнались про справжню мрію РФ та Ірану: Москва надавала Тегерану координати на військових базах США.

Нагадуємо, аналітики мілітарного порталу Defense Express пояснили, чи є зброя в Ірану, яка дістане до України.