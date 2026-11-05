"Переняли наш опыт": россияне разместили дроны на линиях электропередач, — "Флеш" (видео)

Российские войска переняли тактику Сил обороны Украины, размещая свои дроны — так называемые "ждуны" — на линиях электропередачи.

Об этой новой угрозе сообщил внештатный советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он подчеркнул необходимость учитывать этот фактор при выполнении боевых задач.

По его словам, противник активно перенимает украинский опыт использования беспилотников, закрепленных на линиях электропередачи. Сергей "Флеш" призвал украинских военных принять эту информацию во внимание и сохранять бдительность.

"Внимание! Противник быстро перенял наш опыт и теперь также размещает "ждунов" на высоковольтных проводах. Примите это во внимание", — написал "Флеш".

Что такое дроны-"ждуны"

Дроны-"ждуны" — это специально оборудованные беспилотники (чаще всего FPV-дроны или ретрансляторы сигнала), которые закрепляются на высоких объектах — например, на линиях электропередачи или деревьях — и переходят в режим ожидания для экономии заряда аккумулятора. С выключенными двигателями они могут длительное время находиться в засаде или выполнять функцию ретрансляторов сигнала для других БПЛА, активируясь только тогда, когда появляется цель, или после получения команды от оператора.

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Напомним, Бескрестнов рассказывал о том, что российские войска активно наращивают количество комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), направленных против спутниковой связи, пытаясь нарушить работу терминалов Starlink вдоль линии фронта и на оккупированных территориях.

Кроме того, Сергей "Флеш" заявлял, что после ударов российских террористов по мостам в Киеве некоторые из них начали накрывать антидроновыми сетками. Но это вряд ли поможет их защитить, поскольку РФ анализирует опыт предыдущих ударов и совершенствует средства поражения.

В частности, Россия увеличила производство реактивных дронов, и "Флеш" назвал объемы. По его словам, реактивных "Шахедов" они сейчас производят около 3000 в месяц. А также можно добавить к этому "Герань-5", около 700 единиц, то есть в общей сложности 2500–3000 единиц (в месяц).