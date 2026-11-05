"Перейняли наш досвід": росіяни розмістили дрони на лініях електропередач, — "Флеш" (відео)

Російські війська перейняли тактику Сил оборони України, розміщуючи власні дрони — так звані "ждуни" — на лініях електропередачі.

Про цю нову загрозу повідомив позаштатний радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він наголосив на необхідності враховувати цей фактор під час виконання бойових завдань.

За його словами, ворог активно запозичує український досвід використання безпілотників, закріплених на лініях електропередачі. Сергій "Флеш" закликав українських військових взяти цю інформацію до уваги та зберігати пильність.

"Увага! Противник швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує "ждунів" на високовольтних дротах. Прийміть до уваги", — написав "Флеш".

Що таке дрони-"ждуни"

Дрони-"ждуни" — це спеціально обладнані безпілотники (найчастіше FPV-дрони або ретранслятори сигналу), що закріплюються на високих об’єктах — наприклад, на лініях електропередачі чи деревах — і переходять у режим очікування задля заощадження заряду акумулятора. З вимкненими двигунами вони можуть тривалий час перебувати в засідці або виконувати функцію ретрансляторів сигналу для інших БПЛА, активуючись лише тоді, коли з’являється ціль, або після отримання команди від оператора.

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Нагадаємо, Бескрестнов розповідав про те, що російські війська активно нарощують кількість комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ), спрямованих проти супутникового зв’язку, намагаючись порушити роботу терміналів Starlink уздовж лінії фронту та на окупованих територіях.

Крім того, Сергій "Флеш" заявляв, що після ударів російських терористів по мостах у Києві деякі з них почали накривати антидроновими сітками. Але це навряд чи допоможе їх захистити, оскільки РФ аналізує досвід попередніх ударів і вдосконалює засоби ураження.

Зокрема, Росія збільшила виробництво реактивних дронів і "Флеш" назвав обсяги. За його словами, реактивних "Шахедів" вони зараз виробляють десь до 3000 на місяць. А також можна додати туди "Герань-5", десь 700 одиниць, тобто загалом 2500–3000 одиниць (на місяць).