"Должен каяться и не жить как Иуда": Медведев накинулся на Маска из-за Starlink для ВСУ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Илон Маск, предоставив Украине спутниковую связь Starlink после российского вторжения, стал "участником войны". По мнению Медведева, владельцу SpaceX лучше покаяться.

Издание The Moscow Times проанализировало посты обоих героев новости в соцсетях. Казалось бы, ВСУ уже давно, хотя и не без проблем, используют спутники американского миллиардера, и Россия тоже не раз выражала недовольство по этому поводу. Однако бывший "глава СИЦ" Кремля вновь вспомнил о спутниках из-за поста самого Илона Маска. Миллиардер действует хитро: лично не высказывает мнения по каким-либо вопросам, а просто репостит материалы СМИ или посты, с которыми согласен.

На этот раз Маск репостнул сообщение, автор которого назвал ошибкой бесплатную передачу Украине тысяч терминалов Starlink в начале войны. "То, что начиналось как доступ к интернету для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц", — говорится в посте.

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Медведев не мог пройти мимо этого и набросился на Маска. По его словам, миллиардер "понимал с самого начала", для каких целей используется его технология. Медведев утверждает, что, в частности, с её помощью наносились удары по гражданским объектам. Он также заявил, что разделение системы на коммерческую Starlink и военную Starshield не снимает с Маска ответственности за "кровь".

"Теперь ему стало противно. Он осуждает войну. Но он сам стал участником этой войны", — написал российский чиновник.

По версии Медведева, Маск "опоздал с осознанием и признал ошибкой передачу возможностей Starlink для военных целей". Российский чиновник подытожил: "Правда, понять и покаяться всегда лучше, чем до конца оставаться Иудой".

Ранее мы писали, что контракт с правительством США о доступе Украины к спутниковой сети Starshield истекает в 2027 году. Киев стремится как можно скорее начать переговоры о его продлении.

А комитет Сената США по международным отношениям направил Илону Маску требование сохранить документы в связи со случаями замедления работы спутниковой системы Starshield в Украине.