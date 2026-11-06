"Має каятись і не жити Юдою": Медведєв розгнівався на Маска за Starlink для ЗСУ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Ілон Маск, надавши Україні супутниковий зв'язок Starlink після російського вторгнення, став "учасником війни". На думку Медведєва, власнику SpaceX краще покаятися.

Дописи обох героїв новини в соцмережах дослідило видання The Moscow Times. Здавалось би, ЗСУ давно, хоч і не без проблем, використовують супутники американського мільярдера і РФ теж багато разів гнівалась через це. Проте колишній "зіц-голова" Кремля знову згадав про супутники через допис самого Ілона Маска. Мільярдер діє хитро: особисто не висловлює думку про якісь питання, а просто робить репости ЗМІ чи дописів, з якими згоден.

Цього разу Маск репостнув допис, автор якого назвав помилкою безплатну передачу Україні тисяч терміналів Starlink на початку війни. "Те, що починалося як доступ до інтернету для цивільного населення, стало основою для автономних дронів-убивць", — ідеться в дописі.

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Медведєв не міг пройти повз такого і накинувся на Маска. За його словами, мільярдер "розумів із самого початку", для яких завдань використовується його технологія. Медведєв стверджує, що, зокрема, з її допомогою завдавали ударів по цивільних об'єктах. Він також заявив, що поділ системи на комерційну Starlink і військову Starshield не знімає з Маска відповідальності за "кров".

"Тепер от йому стало бридко. Він таврує війну. Але він став учасником цієї війни", — написав російський посадовець.

За версією Медведєва, Маск "прозрів пізно й визнав помилкою передачу можливостей Starlink для військових цілей". Російський посадовець підсумував: "Правда, зрозуміти й покаятися завжди краще, ніж жити до кінця Юдою".

Раніше ми писали, що контракт з урядом США про доступ України до супутникової мережі Starshield спливає у 2027 році. Київ прагне якнайшвидше розпочати переговори про його продовження.

А комітет Сенату США з міжнародних відносин направив Ілону Маску вимогу зберегти документи через випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield в Україні.