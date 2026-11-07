Российские "Искандеры" могут остаться без деталей: в РФ горит завод ВПК (видео)

Ракеты, которые оккупанты систематически запускают по украинским городам, требуют не только взрывчатки, но и электроники, и именно завод, поставляющий детали для "Искандеров" и "Панцирей", этой ночью мог оказаться под ракетным ударом в Орле.

В российском городе Орел в ночь на 7 ноября прогремела серия взрывов, после которых в промышленном районе возник пожар. По предварительным данным, под ракетный обстрел могло попасть промышленное предприятие "Протон". Это один из российских производителей электроники, продукция которого используется при изготовлении ракетного вооружения, в частности баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных комплексов "Панцирь-С1". Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

По информации мониторингового канала Exilenova+, вечером 6 ноября в Орле была зафиксирована ракетная атака. Российские мониторинговые ресурсы сообщали о пусках ракет, а местные жители — о взрывах и пожаре.

Видео дня

В сети появились видеозаписи предполагаемого момента попадания и последствий атаки. На обнародованных кадрах видна яркая вспышка, после которой в районе промышленных объектов начался пожар. При этом точное место попадания и масштабы повреждений пока неизвестны.

По предварительным оценкам OSINT-аналитиков, целью мог стать промышленный комплекс "Протон" или его производственный комплекс.

Кроме того, российские мониторинговые ресурсы высказывали предположение, что для атаки могли быть использованы украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Однако на данный момент эта информация не имеет официального подтверждения.

Почему завод "Протон" важен для российской армии

Предприятие "Протон" расположено по адресу: улица Лескова, 19, в Орле. По данным украинского портала Главного управления разведки Министерства обороны Украины War&Sanctions, это один из российских производителей оптоэлектронного оборудования и электронных компонентов, которые используются в военной технике.

Завод имеет полный производственный цикл — от изготовления кристаллов до готовых приборов.

В частности, предприятие производит:

Балистические ракеты 9М723 "Искандер-М" — завод производит переключатели-инверторы, которые используются в этих ракетах.

— завод производит переключатели-инверторы, которые используются в этих ракетах. Крылатые авиационные ракеты С-71К "Ковер" — предприятие поставляет диодные модули для их производства.

— предприятие поставляет диодные модули для их производства. Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" — завод участвует в поставках электронных модулей-коммутаторов и интегральных микросхем для его систем.

Эти данные опубликованы в официальном реестре ГУР, посвящённом компонентам иностранного и российского производства, используемым в военной технике РФ.

Завод в Орле уже подвергался ударам со стороны Украины

Это не первый случай поражения предприятий промышленного кластера "Протон" в Орле. Так, 23 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по АО "Протон-Электротекс", которое также входит в этот промышленный кластер.

26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил о результатах атаки. По подтвержденным данным, на предприятии был уничтожен основной цех по производству микросхем, а также повреждены здание и серверы. В Генштабе пояснили, что это затрудняет России производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми российские войска атакуют украинские города.

Важно отметить, что "Протон" и "Протон-Электротекс" — два отдельных предприятия, входящих в один промышленный кластер электронной промышленности.

Напомним, что ранее Орел уже подвергался ударам со стороны украинских вооруженных сил. Одна из атак произошла зимой 2026 года. Местные жители сообщали о звуках взрывов в результате налета дронов на ТЭЦ.

Также Фокус сообщал, что вечером 4 ноября в российском Орле вспыхнул масштабный пожар на маслоэкстракционном заводе "Орелмасло" — одном из крупных производителей растительного масла в Центральной России. Огонь охватил промышленное здание, а для его тушения были задействованы десятки спасателей и спецтехника.