Російські "Іскандери" можуть залишитися без деталей: у РФ палає завод ВПК (відео)

Ракети, які окупанти систематично запускають по українських містах, потребують не лише вибухівки, а й електроніки, і саме завод, який постачає деталі для "Іскандерів" та "Панцирів", цієї ночі міг опинитися під ракетним ударом в Орлі.

У російському місті Орел у ніч проти 7 листопада пролунала серія вибухів, після яких у промисловому районі виникла пожежа. За попередніми даними, під ракетну атаку могло потрапити промислове підприємство "Протон". Це один із російських виробників електроніки, продукція якого використовується під час виготовлення ракетного озброєння, зокрема балістичних "Іскандер-М" та зенітних комплексів "Панцир-С1". Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, увечері 6 листопада в Орлі зафіксували ракетну атаку. Російські моніторингові ресурси повідомляли про пуски ракет, а місцеві жителі — про вибухи та пожежу.

Видео дня

У мережі з'явилися відеозаписи ймовірного моменту влучання та наслідків атаки. На оприлюднених кадрах видно яскравий спалах, після якого в районі промислових об'єктів почалася пожежа. При цьому точне місце влучання та масштаби пошкоджень наразі не відомі.

За попередніми оцінками OSINT-аналітиків, ціллю міг стати промисловий комплекс "Протон" або його виробничий комплекс.

Також російські моніторингові ресурси припускали, що для атаки могли застосувати українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Однак наразі ця інформація не має офіційного підтвердження.

Чим важливий завод "Протон" для російської армії

Підприємство "Протон" розташоване на вулиці Лєскова, 19 в Орлі. За даними українського порталу Головного управління розвідки Міноборони України War&Sanctions, це один із російських виробників оптоелектронного обладнання та електронних компонентів, які використовують у військовій техніці.

Завод має повний цикл виробництва — від виготовлення кристалів до готових приладів.

Зокрема, підприємство виготовляє:

Балістичні ракети 9М723 "Іскандер-М" — завод виготовляє перемикачі-інвертори, які застосовуються в цих ракетах.

— завод виготовляє перемикачі-інвертори, які застосовуються в цих ракетах. Крилаті авіаційні ракети С-71К "Ковер" — підприємство постачає діодні модулі для їхнього виробництва.

— підприємство постачає діодні модулі для їхнього виробництва. Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" — завод бере участь у постачанні електронних модулів-комутаторів та інтегральних мікросхем для його систем.

Ці дані оприлюднені в офіційному реєстрі ГУР, присвяченому компонентам іноземного та російського виробництва, які використовуються у військовій техніці РФ.

Завод в Орлі вже потрапляв під український удар

Це не перший випадок ураження підприємств промислового кластера "Протон" в Орлі. Так, 23 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали удару по АТ "Протон-Електротекс", яке також входить до цього промислового кластера.

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про результати атаки. За підтвердженими даними, на підприємстві було знищено основний цех виробництва мікросхем, а також пошкоджено будівлю та сервери. У Генштабі пояснили, що це ускладнює Росії виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими російські війська атакують українські міста.

Важливо, що "Протон" та "Протон-Електротекс" — два окремі підприємства, які входять до одного промислового кластера електронної промисловості.

Нагадаємо, раніше Орел вже опинявся під ударами засобів ураження України. Одна з атак відбулась взимку 2026 року. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів через наліт дронів по ТЕЦ.

Також Фокус писав, що увечері 4 листопада в російському Орлі спалахнула масштабна пожежа на олійноекстракційному заводі "Орелмасло" — одному з великих виробників рослинної олії в Центральній Росії. Вогонь охопив промислову будівлю, а для його ліквідації залучили десятки рятувальників і спецтехніку.