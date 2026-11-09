Румыния вновь занялась проектом SkyCeptor: хочет производить ракеты для системы Patriot и продавать их другим странам

Министерство обороны Румынии вновь ведет переговоры с израильской компанией Rafael с целью возобновления производства ракет-перехватчиков SkyCeptor для комплексов Patriot. Их планируется выпускать на заводе в Плоешти.

По данным DefenseRomania, SkyCeptor — это адаптированный для системы "Пэтриот" вариант управляемой ракеты Stunner, которая используется в израильской системе ПРО "Праща Давида". В министерстве хотят возродить программу по созданию недорогого перехватчика, производство которого планируется наладить на предприятии Electromecanica Ploiești. По словам представителей ведомства, переговоры с компанией Rafael чиновники возобновили на днях.

Проект, который не сдвигается с места

Идея производить SkyCeptor в Румынии возникла не вчера. В 2022 году концерн Romarm, к которому принадлежит Electromecanica Ploiești, подписал меморандум с американской компанией Raytheon (ныне RTX). Однако проект так и не продвинулся.

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В августе 2023 года компании Raytheon и Electromecanica Ploiești подписали второй меморандум. Стороны должны были совместно спроектировать и построить производственную базу. Её мощности должны были обеспечивать потребности румынской армии и иностранных заказчиков. Raytheon тогда рассчитывала, что ракеты из Плоешти будут поставляться европейским государствам, входящим в число 19 стран-операторов Patriot.

Представитель компании также заявил, что Raytheon активно работает над передачей технологий и технической поддержкой запуска производства. При этом на начальном этапе компоненты SkyCeptor должны были изготавливаться в США и Израиле, а в Румынии планировалась только окончательная сборка.

Что известно о ракете

По данным производителя, ракета Stunner, на базе которой создана SkyCeptor, предназначена для поражения баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, а также других современных угроз. В идеальных условиях она поражает цели на расстоянии до 250 км и на высоте до 15 км, а её максимальная скорость достигает 7,5 Маха.

Ракета двухступенчатая. Вместо обычной боевой части она оснащена кинетической: цель уничтожается прямым попаданием перехватчика. Для наведения используется комбинированный электрооптический и инфракрасный (EO/IR) датчик и радиолокационная головка самонаведения. Во время маршевого полёта команды поступают от наземного радара через бортовой канал передачи данных.

По имеющимся данным, производство одной ракеты Stunner обходится примерно в миллион долларов. Ракеты для Patriot могут стоить 4–5 млн долларов.

Напомним, что Украине очень не хватает ракет для ПВО Patriot. Европейские союзники почти исчерпали все запасы. Например, возможности Германии по поставкам систем ПВО Patriot на данный момент исчерпаны.

Напомним, в конце октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет Patriot в модификации PAC-3 MSE на сумму 2,1 миллиарда долларов. Сделка будет полностью профинансирована Канадой, Германией и Норвегией. Однако эти ракеты ещё предстоит изготовить.