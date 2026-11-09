Румунія знову взялася за SkyCeptor: хоче випускати про ракети для Patriot і продавати іншим країнам

Міністерство оборони Румунії знову веде переговори з ізраїльською компанією Rafael, щоб розблокувати виробництво ракет-перехоплювачів SkyCeptor для комплексів Patriot. Випускати їх планують на заводі в Плоєшті.

За даними DefenseRomania, SkyCeptor — адаптований під Patriot варіант керованої ракети Stunner, яка використовується в ізраїльській системі ПРО "Праща Давида". У міністерстві хочуть відродити програму недорогого перехоплювача, виробництво якого мають налагодити на підприємстві Electromecanica Ploiești. За словами представників відомства, переговори з Rafael посадовці відновили днями.

Проєкт, що не зрушує з місця

Ідея виготовляти SkyCeptor у Румунії з'явилася не вчора. У 2022 році концерн Romarm, до якого належить Electromecanica Ploiești, підписав меморандум з американською Raytheon (нині RTX). Проте проєкт так і не просунувся.

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У серпні 2023 року Raytheon та Electromecanica Ploiești підписали другий меморандум. Сторони мали спільно спроєктувати й збудувати виробничу базу. Її потужності повинні були забезпечувати потреби румунської армії та іноземних замовників. Raytheon тоді розраховувала, що ракети з Плоєшті отримуватимуть європейські держави, які входять до 19 країн-операторів Patriot.

Представник компанії також заявляв, що Raytheon інтенсивно працює над передаванням технологій і технічною підтримкою запуску виробництва. Водночас на старті компоненти SkyCeptor мали виготовляти в США та Ізраїлі, а в Румунії планували лише остаточне складання.

Що відомо про ракету

За даними виробника, Stunner, від якої походить SkyCeptor, призначена для ураження балістичних і крилатих ракет малої та середньої дальності, а також інших сучасних загроз. За ідеальних умов вона вражає цілі на відстані до 250 км і на висоті до 15 км, а її максимальна швидкість сягає 7,5 Маха.

Ракета двоступенева. Замість звичайної бойової частини вона має кінетичну: ціль знищує пряме влучання перехоплювача. Для наведення використано комбінований електрооптичний та інфрачервоний (EO/IR) датчик і радіолокаційну головку самонаведення. Під час маршового польоту команди надходять від наземного радара через бортовий канал передавання даних.

За наявними заявами, виробництво однієї ракети Stunner обходиться приблизно в мільйон доларів. Ракети для Patriot можуть коштувати 4–5 млн доларів.

Нагадаємо, Україні дуже не вистачає ракет для ППО Patriot. Європейські союзники майже вичерпали всі запаси. Наприклад, можливості Німеччини щодо постачання систем ППО Patriot на даний момент вичерпані.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет Patriot у модифікації PAC-3 MSE на суму 2,1 мільярда доларів. Угода буде повністю профінансована Канадою, Німеччиною та Норвегією. Проте ці ракети ще треба виготовити.