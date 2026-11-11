"С теплоснабжением будет тяжелее": в Кривом Роге после массированной атаки РФ исчез свет (видео)

Кривой Рог оказался частично без электроснабжения в результате массированной атаки российских дронов в ночь на 11 ноября. В городе также разрушены жилые дома и учебные заведения.

После массированной атаки в ряде районов города нет электричества, сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале. В настоящее время работу водной и канализационной систем власти пытаются стабилизировать с помощью генераторов.

В то же время, с теплоснабжением ситуация может быть более сложной, предупредил Александр Вилкул.

"Город частично без электричества. Водную и канализационную систему стабилизируем на генераторах. С теплоснабжением будет тяжелее", — говорится в сообщении чиновника.

Кадры массированной атаки дронов на Кривой Рог в ночь на 11 ноября

Кроме объектов критической инфраструктуры в Кривом Роге под ударом россиян оказалась гражданская инфраструктура. В городе зафиксированы повреждения жилых многоквартирных домов, а также школ и садов, информировал Вилкул. На места разрушения направлены аварийные бригады всех энергетических и коммунальных служб. Информации о раненых на момент публикации не было.

Видео дня

В местных Telegram-каналах писали, что в некоторых районах Кривого Рога, где есть свет, наблюдаются сильные перепады напряжения. После ударов по городу наблюдается пожар, сообщают очевидцы.

Перед этим глава Совета обороны города предупреждал о массированной атаке БпЛА на Кривой Рог. Целями обстрела являлись объекты критической инфраструктуры, отмечал Вилкул.

Напомним, 10 ноября глава областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на Киевщине усилят режим светомаски, чтобы усложнить работу средств воздушной атаки РФ.

Также агентство Укринформ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны предупредило, что РФ хочет уничтожить пищевую промышленность в Украине.