"З теплопостачанням буде важче": у Кривому Розі після масованої атаки РФ зникло світло (відео)

Кривий Ріг опинився частково без електропостачання внаслідок масованої атаки російських дронів у ніч на 11 листопада. У місті також зруйновані житлові будинки та освітні заклади.

Після масованої атаки у низці районів міста немає електрики, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі. Наразі роботу водної та каналізаційної систем влада намагається стабілізувати за допомогою генератоірв.

Водночас із теплопостачанням ситуація може бути складнішою, попередив Олександр Вілкул.

"Місто частково без електрики. Водну та каналізаційну систему стабілізуємо на генераторах. З теплопостачанням буде важче", — йдеться у повідомленні чиновника.

Кадри масованої атаки дронів на Кривий Ріг у ніч на 11 листопада

Окрім об'єктів критичної інфраструктури, у Кривому Розі під ударом росіян опинилася цивільна інфраструктура. У місті зафіксовані пошкодження житлових багатоквартирних будинків, а також шкіл та садочків, інформував Вілкул. На місця, де є руйнування, скеровані аварійні бригади всіх енергетичних та комунальних служб. Інформації щодо поранених на момент публікації не було.

Видео дня

У місцевих Telegram-каналах писали, що у деяких районах Кривого Рогу, де є світло, спостерігаються сильні перепади напруги. Після ударів у місті спостерігається пожежа, повідомляють очевидці.

Перед цим голова Ради оборони міста попереджав про масовану атаку БпЛА на Кривий Ріг. Цілями обстрілу були об'єкти критичної інфраструктури, зазначав Вілкул.

Нагадаємо, 10 листопада голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на Київщині посилять режим світломаскування, щоб ускладнити роботу засобів повітряної атаки РФ.

Також агентство Укрінформ із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони попередило, що РФ хоче знищити харчову промисловість в Україні.