За месяц РФ теряет столько военных, сколько США за годы войны во Вьетнаме, — Рютте

В последние месяцы Россия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих, погибших или получивших тяжкие ранения. Это почти столько же, сколько США потеряли за 14 лет войны во Вьетнаме.

Эти цифры обнародовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отметив, что в октябре потери оккупантов могли составить 50 тысяч, сообщает "Суспильне".

"Путин терпит поражение на поле боя. В течение последних нескольких месяцев Россия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих — погибших или тяжелораненых. 40 тысяч. Соединенные Штаты за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 тысяч. А здесь, за один месяц, в России погибших или тяжелораненых — 40 тысяч", — заявил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО не привёл подробную методологию подсчёта потерь и не уточнил, на каких именно источниках основаны эти оценки. В то же время он привёл сравнение с войной во Вьетнаме, чтобы показать масштаб ежемесячных потерь российской армии.

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По данным, приведённым Рютте, США за 14 лет боевых действий во Вьетнаме потеряли в общей сложности 56 тысяч военнослужащих. Россия же, по его словам, приближается к этому показателю за один месяц, если учитывать погибших и тяжелораненых.

Кроме того, Рютте заявил, что президент России Владимир Путин пытается сломить волю украинцев к сопротивлению, нанося удары по гражданскому населению. Кроме того, по словам генерального секретаря НАТО, Москва усиливает гибридные кампании в Европе, пытаясь ослабить единство союзников и поддержку Украины.

Россия усиливает гибридные атаки против стран Европы

Рютте упомянул поджоги, инциденты с беспилотниками, кибератаки и другие действия, которые он связал с российскими операциями против европейских государств.

"Путин пытается разъединить нас, дестабилизировать наши общества и подорвать нашу поддержку Украины с помощью поджогов, инцидентов с дронами, кибератак и других злонамеренных действий. Но давайте будем откровенны. У него это не получается", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Он добавил, что в ответ на российские гибридные атаки союзники продолжают наращивать поддержку Украины.

Оценки Рютте перекликаются с другими сообщениями о высоких потерях российских войск осенью 2026 года. В частности, аналитики Института изучения войны (ISW), опираясь на данные Генерального штаба ВСУ, сообщали, что в октябре совокупные потери российской армии убитыми и ранеными превысили 54 тысячи человек.

Фокус ранее писал, что темпы потерь российской армии начали превышать возможности Кремля по пополнению личного состава. По оценкам западных чиновников, Россия ежемесячно теряла примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем привлекала в армию.