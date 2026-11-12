За місяць РФ втрачає стільки військових, скільки США за роки у В'єтнамі, — Рютте

Росія протягом останніх місяців щомісяця втрачає понад 40 тисяч військовослужбовців убитими або тяжкопораненими. Це майже стільки, скільки США втратили за 14 років війни у В'єтнамі.

Такі цифри оприлюднив генсек НАТО Марк Рютте зазначивши, що в жовтні втрати окупантів могли сягнути 50 тисяч, повідомляє Суспільне.

"Путін зазнає поразки на полі бою. Протягом останніх кількох місяців Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військовослужбовців — загиблих або тяжкопоранених. 40 тисяч. Сполучені Штати за 14 років у В'єтнамі втратили 56 тисяч. А тут, за один місяць, у Росії загиблих або тяжко поранених — 40 тисяч", — заявив генсек НАТО.

Генсек НАТО не навів детальної методології підрахунку втрат і не уточнив, які саме джерела лежать в основі цих оцінок. Водночас він використав порівняння з війною у В'єтнамі, щоб показати масштаб щомісячних втрат російської армії.

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За наведеними Рютте даними, США за 14 років бойових дій у В'єтнамі втратили загалом 56 тисяч військовослужбовців. Росія ж, за його словами, наближається до такого показника за один місяць, якщо враховувати загиблих і тяжкопоранених.

Окремо Рютте заявив, що російський президент Володимир Путін намагається зламати волю українців до опору ударами по цивільному населенню. Крім того, за словами генсека НАТО, Москва посилює гібридні кампанії в Європі, намагаючись послабити єдність союзників і підтримку України.

Росія посилює гібридні атаки проти країн Європи

Рютте згадав підпали, інциденти з безпілотниками, кібератаки та інші дії, які він пов'язав із російськими операціями проти європейських держав.

"Путін намагається роз'єднати нас, дестабілізувати наші суспільства та підірвати нашу підтримку України за допомогою підпалів, інцидентів із дронами, кібератак та інших зловмисних дій. Але давайте будемо відверті. Йому це не вдається", — сказав генсек НАТО.

Він додав, що у відповідь на російські гібридні атаки союзники продовжують збільшувати підтримку України.

Оцінки Рютте перегукуються з іншими повідомленнями про високі втрати російських військ восени 2026 року. Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спираючись на дані Генерального штабу ЗСУ, повідомляли, що в жовтні сукупні втрати російської армії вбитими та пораненими перевищили 54 тисячі осіб.

Фокус раніше писав, що темпи втрат російської армії почали перевищувати можливості Кремля поповнювати особовий склад. За оцінками західних чиновників, Росія щомісяця втрачала приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж залучала до війська.