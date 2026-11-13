После взрыва и серьезных травм Сергей Заворотный впал в кому: что известно о его состоянии

Сергей Заворотный находится в больнице на искусственной вентиляции легких: у него ампутирована левая рука, ушиб мозга, перелом ребер и правой ноги.

Сергей Заворотный впал в кому. Его состояние после взрыва самодельного взрывного устройства оценивается как критическое. По сообщению Telegram-канала SHOT, сейчас он находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и проводят операцию.

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, Сергей Заворотный находится в больнице на искусственной вентиляции легких: у него ампутирована левая рука, ушиб мозга, перелом ребер и правой ноги. Ситуация осложняется онкологическим заболеванием: в 2009 году ему сделали операцию по поводу рака почек третьей стадии, в 2021 году произошёл рецидив — метастазы распространились на кости таза.

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Что говорят соседи Заворотного

Сообщается, что Сергей Заворотный редко бывал у себя дома в Чертанове — летом и весной его здесь не видели. Соседи говорят, что он был вежливым и всегда здоровался. Обычно журналист парковал свою машину в разных местах на платной стоянке стоимостью 10 тысяч в месяц. На месте взрыва работают полицейские — в подъезд пропускают только жильцов и курьеров, изымают камеры. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Подробности о подрыве автомобиля Заворотного

Автомобиль Сергея Заворотного взорвали в московском районе Чертаново, он находится в тяжелом состоянии. Как пишет российский Telegram-канал SHOT, мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного под днищем взорванного джипа, могла составить около 300 граммов. Больше всего пострадала именно сторона водителя. Устройство, возможно, взорвали дистанционно.

"Фокус" также писал, что Сергей Заворотный ехал на дачу за город к родственникам — за полчаса до взрыва он разговаривал с другом по телефону. По словам близких, ранее он не получал никаких угроз.

Напомним, Фокус писал, что в России действует сеть украинских агентов, которой руководит россиянин с позывным "Фома", сообщили СМИ. "Фома" выполняет задания ГУР МОУ. Благодаря этому агенту в декабре 2025 года был ликвидирован генерал Фанил Сарваров.