Після вибуху та серйозних травм Сергій Заворотний впав у кому: що відомо про його стан

Сергій Заворотний перебуває в лікарні на штучній вентиляції легенів: у нього ампутована ліва рука, забій мозку, перелом ребер і правої ноги.

Сергій Заворотний впав у кому. Його стан після вибуху саморобного вибухового пристрою оцінюють як критичний. За повідомленням Telegram-каналу SHOT, зараз він перебуває у реанімації, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів і проводять операцію.

Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, Сергій Заворотний перебуває в лікарні на штучній вентиляції легенів: у нього ампутована ліва рука, забій мозку, перелом ребер і правої ноги. Ситуація ускладнюється онкологією: у 2009 році йому зробили операцію через рак нирок третьої стадії, у 2021 році стався рецидив — метастази поширилися на кістки таза.

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Що кажуть сусіди Заворотного

Повідомляють, що Сергій Заворотний рідко з’являвся у себе вдома в Чертанові — влітку та навесні його тут не бачили. Сусіди кажуть, що він був ввічливий і завжди вітався. Зазвичай журналіст паркував свою машину в різних місцях на платній стоянці вартістю 10 тисяч на місяць. На місці вибуху працюють поліцейські — у під’їзд пропускають лише мешканців та кур’єрів, вилучають камери. Порушено кримінальну справу за статтею "замах на вбивство".

Деталі про підрив авто Заворотного

Автомобіль Сергія Заворотно7го підірвали у московському районі Чертаново, перебуває у важкому стані. Як пише російський Telegram-канал SHOT, потужність саморобного вибухового пристрою (СВП), закладеного під днищем підірваного джипа, могла становити близько 300 грамів. Найбільше постраждала саме сторона водія. Пристрій могли підірвати дистанційно.

Фокус також писав, що Сергій Заворотний їхав на дачу за місто до родичів — за півгодини до вибуху він розмовляв із товаришем по телефону. За словами близьких, раніше йому не надходило жодних погроз.

Нагадаємо, Фокус писав, що у Росії працює мережа українських агентів, якою керує росіянин з позивним "Фома", розповіли медіа. "Фома" виконує завдання ГУР МОУ. Завдяки цьому агенту ліквідували генерала Фаніла Сарварова у грудні 2025 року.