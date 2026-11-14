"Я выживу?": в Сумской области полицейский прикрыл собой ребенка во время повторной атаки РФ (видео)

Российские дроны нанесли удар по жилой застройке, в результате чего три человека получили ранения, в том числе один ребенок.

В субботу, 14 ноября, РФ атаковала беспилотниками город Глухов в Сумской области. В результате удара под завалами оказались девятилетний мальчик и его бабушка, сообщил глава МВД Украины Иван Выговский.

Спасение людей из-под завалов

Полицейские Николай Савченко и Игорь Волошко обнаружили раненую женщину и её внука среди обломков жилого дома. Именно ребенок услышал приближение правоохранителей и позвал на помощь. На видео с бодикамеры полицейского мальчик говорит, что ему придавило ноги.

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Пока полицейский накладывал турникет, поступило сообщение об угрозе повторного удара. Правоохранители решили эвакуировать семью в больницу на служебном автомобиле, однако они успели отъехать лишь на несколько сотен метров, прежде чем дрон РФ начал снижаться.

Видео дня

Во время повторного удара Николай Савченко прикрыл мальчика своим телом. На видео в этот момент слышен детский голос, спрашивающий: "Я выживу?".

В Нацполиции сообщили, что в результате повторной атаки сотрудник правоохранительных органов и 54-летняя женщина получили телесные повреждения. Ребенок пострадал только от первого удара. Несмотря ни на что, полицейские смогли посадить женщину с внуком в автомобиль и довезти до больницы.

Позже глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что состояние девятилетнего Максима остается тяжелым, но стабильным. Мальчика доставили из Глухова в больницу в Сумах, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 13 ноября Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью дрона по дороге в Одессе, в результате чего погибли как минимум два человека.

Фокус также сообщал, что в ночь на 13 ноября российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Киева.