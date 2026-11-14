"Я виживу?": на Сумщині поліцейський закрив собою дитину під час повторної атаки РФ (відео)

Російські дрони ударили по житловій забудові, завдавши поранень трьом людям, в тому числі дитині.

В суботу, 14 листопада, РФ атакувала безпілотниками місто Глухів, що в Сумській області. Внаслідок удару під завалами опинилися дев'ятирічний хлопчик та його бабуся, повідомив очільник МВС України Іван Вигівський.

Порятунок людей із-під завалів

Поліцейські Микола Савченко та Ігор Волошко знайшли поранену жінку та її онука серед руїн житлового будинку. Саме дитина почула наближення правоохоронців та покликала на допомогу. На відео з бодікамери поліцейського хлопчик каже, що йому придавило ноги.

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Поки поліцейський накладав турнікет, надійшло повідомлення про загрозу повторного удару. Правоохоронці вирішили евакуювати родину до лікарні на службовому автомобілі, однак вони встигли відійти лише на кілька сотень метрів, перш ніж дрон РФ почав знижуватись.

Видео дня

Під час повторного удару Микола Савченко накрив хлопчика собою. На відео у цей момент чутно дитячий голос, який питає: "Я виживу?".

У Нацполіції зазначили, що унаслідок повторної атаки правоохоронець та 54-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Дитина постраждала лише від першого удару. Попри все, поліцейські змогли посадити посадили жінку з онуком до автомобіля і довезти до лікарні.

Згодом начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що стан дев’ятирічного Максима залишається важким, але стабільним. Хлопчика доставили з Глухова до лікарні в Сумах, де він отримує всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 13 листопада ЗС РФ поцілили дроном по дорозі в Одесі, внаслідок чого загинуло щонайменше двоє людей.

Фокус також повідомляв, що у ніч проти 13 листопада російські війська влучили в медичний заклад у Шевченківському районі Києва.