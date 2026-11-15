В Таганроге обрушился автомобильный мост после атаки БПЛА: OSINT-специалисты показали последствия (фото)

В российском городе Таганроге обрушился автомобильный мост после ночной атаки БПЛА, а местные власти подтвердили факт удара по логистическому объекту. Впоследствии журналисты обнародовали фотографии с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что дорожное полотно получило серьезные повреждения, а сама эстакада фактически разрушена, что привело к прекращению полноценного функционирования переправы. Об этом сообщают проекты Exilenova+ и Supernova.

"Появились кадры Мелентьевского моста в Ростовской области после ночной атаки. Мост соединяет Николаевку и Андреево-Мелентьево. Через него проходит объездной маршрут, ведущий к трассе Р-280 в направлении Мариуполя, который используется после повреждения Наталовского моста через реку Миус", — указано в тексте OSINT-паблика.

Последствия обстрела моста вблизи Таганрога Фото: Exilenova+ Специалисты по OSINT установили точное местоположение поврежденной переправы Фото: Exilenova+

Благодаря опубликованным кадрам также удалось определить состояние переправы. На кадрах видно, что дорожное полотно и перекрытие получили значительные повреждения, а пролет моста обрушился в реку.

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Местные власти также подтвердили факт нападения на подстанцию и переправу. В своём заявлении губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нападении на подстанцию, АЗС и переправу, в результате которого, как сообщается, есть погибшие и раненые.

Местный губернатор Слюсар сообщил о последствиях ночной атаки Фото: скриншот

Ранее Фокус сообщал о последствиях атаки на мост в Ростове-на-Дону. Речь идет о разводном железнодорожном мосте, по которому российская армия поставляет свои войска на южном направлении.

Впоследствии стало известно, что в российском Воронеже был атакован мост, имеющий критически важное значение. Это двухуровневый железобетонный мост через Воронежское водохранилище, соединяющий Центральный и Железнодорожный районы города.