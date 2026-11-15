У Таганрозі обвалився автомобільний міст після атаки БПЛА: OSINT-ери показали наслідки (фото)

У російському місті Таганрог обвалився автомобільний міст після нічної атаки БПЛА, а місцева влада підтвердила факт удару по логістичному об'єкту. Згодом осінтери оприлюднили фото з місця подій.

На оприлюднених кадрах помітно, що автомобільне полотно зазнало сильних пошкоджень, а сама естакада дороги фактично зруйнована та вивела переправу з повноцінного функціонування. Про це повідомляють проєкти Exilenova+ та Supernova.

"З'явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області після нічної атаки. Міст з'єднує Ніколаївку та Андрієво-Мелентьєво. Через нього проходить об'їздний маршрут, який веде до траси Р-280 у напрямку Маріуполя, і який використовується після пошкодження Наталівського мосту через річку Міус", — вказано в тексті OSINT-пабліку.

Наслідки атаки на міст поблизу Таганрога Фото: Exilenova+ OSINT-ери встановити точну локацію пошкодженої переправи Фото: Exilenova+

Завдяки оприлюднених кадрам також вдалося встановити стан переправи. На кадрах видно, що дорожне полотно та перекриття зазнали суттєвих пошкоджень, а проліт мосту впав у річку.

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Місцева влада також підтвердила факт атаки на підстанцію та переправу. В своїй заяві губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про атаку на підстанцію, АЗС та переправу, в результаті якої нібито повідомляється про загиблих і поранених.

Місцевий губернатор Слюсар повідомив про наслідки нічної атаки Фото: скриншот

Раніше Фокус повідомляв про наслідки атаки по мосту у Ростові-на-Дону. Ідеться про розвідний залізничний міст, який російська армія постачає своє угруповання на південному напрямку.

Згодом стало відомо, що в російському Воронежі атаковано критично важливий міст. Це дворівневий залізобетонний міст через Воронезьке водосховище, що з'єднує Центральний та Залізничний райони міста.