Была единственной женщиной в батальоне: на войне погибла военнослужащая Райана
На войне погибла Раяна — тренер по тайскому боксу и оператор беспилотников Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Она выполняла боевые задачи на Донецком направлении, а до вторжения РФ работала тренером по тайскому боксу, обучала детей и взрослых.
О гибели Раяны сообщил Спортивный комитет Украины. Он обнародовал эту информацию со ссылкой на общественную организацию "Лига мусульманок Украины" и председателя Всеукраинской ассоциации общественных организаций "Альраид" Сейрана Арифова.
Райана служила в Чеченском добровольческом батальоне имени шейха Мансура. На фронте она управляла беспилотниками, выслеживала российскую бронетехнику и помогала её уничтожать.
От тренерской работы до службы в батальоне
Райана поступила на военную службу в 2024 году. До этого она занималась спортом и работала тренером по тайскому боксу, обучая детей и взрослых. После того как она решила встать на защиту Украины, Райана прошла курсы по управлению беспилотниками. Впоследствии она стала оператором БПЛА в батальоне имени Шейха Мансура.
Согласно информации, обнародованной Спортивным комитетом Украины, Райана была единственной женщиной в своём подразделении. Помимо выполнения боевых задач на Донецком направлении, она возглавляла продовольственный штаб батальона.
Своё решение воевать Райана объясняла желанием защитить будущее сына и внести свой вклад в победу Украины.
"Я знаю, что враг здесь, и могу что-то сделать. Хочу, чтобы мой ребенок не знал войны и рос в свободной Украине. Я пришла с намерением воевать и защищать свою страну", — говорила военнослужащая.
Райана занималась мечетью в Константиновке
Раяна была мусульманкой. Она посещала мечеть в Киеве, а во время службы в Донецкой области заботилась о мечети в Константиновке. Эта деятельность была частью её жизни помимо выполнения боевых задач. Военнослужащая совмещала службу на фронте с заботой о религиозной общине.
Защитницу Украины похоронят в Одессе, где проживает её семья.
Фокус ранее сообщал о гибели оператора FPV-дронов Екатерины Троян с позывным "Мяу". Она служила в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и погибла при выполнении боевого задания на Покровском направлении.
Также Фокус писал о Нине Пашкевич — чемпионке Украины по тяжелой атлетике, мастере спорта и тренере, которая погибла в Донецкой области. Даже во время военной службы она продолжала участвовать в спортивных соревнованиях и успела установить три национальных рекорда.