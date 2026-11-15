Была единственной женщиной в батальоне: на войне погибла военнослужащая Райана

На войне погибла Раяна — тренер по тайскому боксу и оператор беспилотников Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Она выполняла боевые задачи на Донецком направлении, а до вторжения РФ работала тренером по тайскому боксу, обучала детей и взрослых.

О гибели Раяны сообщил Спортивный комитет Украины. Он обнародовал эту информацию со ссылкой на общественную организацию "Лига мусульманок Украины" и председателя Всеукраинской ассоциации общественных организаций "Альраид" Сейрана Арифова.

Райана служила в Чеченском добровольческом батальоне имени шейха Мансура. На фронте она управляла беспилотниками, выслеживала российскую бронетехнику и помогала её уничтожать.

От тренерской работы до службы в батальоне

Райана поступила на военную службу в 2024 году. До этого она занималась спортом и работала тренером по тайскому боксу, обучая детей и взрослых. После того как она решила встать на защиту Украины, Райана прошла курсы по управлению беспилотниками. Впоследствии она стала оператором БПЛА в батальоне имени Шейха Мансура.

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Согласно информации, обнародованной Спортивным комитетом Украины, Райана была единственной женщиной в своём подразделении. Помимо выполнения боевых задач на Донецком направлении, она возглавляла продовольственный штаб батальона.

Своё решение воевать Райана объясняла желанием защитить будущее сына и внести свой вклад в победу Украины.

"Я знаю, что враг здесь, и могу что-то сделать. Хочу, чтобы мой ребенок не знал войны и рос в свободной Украине. Я пришла с намерением воевать и защищать свою страну", — говорила военнослужащая.

Райана занималась мечетью в Константиновке

Раяна была мусульманкой. Она посещала мечеть в Киеве, а во время службы в Донецкой области заботилась о мечети в Константиновке. Эта деятельность была частью её жизни помимо выполнения боевых задач. Военнослужащая совмещала службу на фронте с заботой о религиозной общине.

Защитницу Украины похоронят в Одессе, где проживает её семья.

Фокус ранее сообщал о гибели оператора FPV-дронов Екатерины Троян с позывным "Мяу". Она служила в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и погибла при выполнении боевого задания на Покровском направлении.

Также Фокус писал о Нине Пашкевич — чемпионке Украины по тяжелой атлетике, мастере спорта и тренере, которая погибла в Донецкой области. Даже во время военной службы она продолжала участвовать в спортивных соревнованиях и успела установить три национальных рекорда.