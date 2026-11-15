Була єдиною жінкою в батальйоні: на війні загинула військова Раяна

На війні загинула Раяна — тренерка з тайського боксу та операторка безпілотників Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Вона виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку, а до вторгнення РФ працювала тренеркою з тайського боксу, навчала дітей та дорослих.

Про загибель Раяни повідомив Спортивний комітет України. Інформацію він оприлюднив із посиланням на громадську організацію "Ліга мусульманок України" та голову Всеукраїнської асоціації громадських організацій "Альраїд" Сейрана Аріфова.

Раяна служила в Чеченському добровольчому батальйоні імені Шейха Мансура. На фронті вона керувала безпілотниками, вистежувала російську бронетехніку та допомагала її знищувати.

Від тренерської роботи до служби в батальйоні

До війська Раяна долучилася у 2024 році. Перед цим вона займалася спортом і працювала тренеркою з тайського боксу, навчала дітей та дорослих. Після рішення стати на захист України Раяна пройшла курси керування безпілотниками. Згодом вона стала операторкою БпЛА у батальйоні імені Шейха Мансура.

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За інформацією, оприлюдненою Спортивним комітетом України, Раяна була єдиною жінкою у своєму підрозділі. Окрім бойових завдань на Донецькому напрямку, вона очолювала продовольчий штаб батальйону.

Своє рішення воювати Раяна пояснювала бажанням захистити майбутнє сина та зробити внесок у перемогу України.

"Я знаю, що ворог тут, і можу щось зробити. Хочу, щоб моя дитина не знала війни і росла у вільній Україні. Я прийшла з наміром воювати і захищати свою країну", — говорила військовослужбовиця.

Раяна опікувалася мечеттю в Костянтинівці

Раяна була мусульманкою. Вона відвідувала мечеть у Києві, а під час служби на Донеччині опікувалася мечеттю в Костянтинівці. Ця діяльність була частиною її життя поза виконанням бойових завдань. Військовослужбовиця поєднувала службу на фронті з турботою про релігійну громаду.

Захисницю України поховають в Одесі, де живе її родина.

Фокус раніше повідомляв про загибель операторки FPV-дронів Катерини Троян із позивним "Мяу". Вона служила у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді та загинула під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

Також Фокус писав про Ніну Пашкевич — чемпіонку України з важкої атлетики, майстриню спорту та тренерку, яка загинула на Донеччині. Навіть під час військової служби вона продовжувала брати участь у спортивних змаганнях і встигла встановити три національні рекорди.