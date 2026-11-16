Рассказал, что украинцы не хотят ехать в РФ: пропавшего "Z-военкора" могли обвинить в госизмене

Российскому "Z-военному корреспонденту" Владимиру Романову могли предъявить обвинение в государственной измене. Поводом послужила его публикация о том, что жители оккупированных Олешек Херсонской области в основном выбирали эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.

По данным The Moscow Times, блогер опубликовал пост о том, что большинство автобусов с гражданскими лицами направлялись в Украину, а не в Россию, после чего перестал публиковать посты. Информацию о возможном уголовном преследовании распространяют российские Telegram-каналы, однако официального подтверждения задержания или обвинений пока нет.

Что написал российский "военный корреспондент" об эвакуации из Олешек

Владимир Романов опубликовал информацию о распределении автобусов, которые должны были вывозить жителей оккупированных Олешек в ходе гуманитарной операции в конце октября.

По его данным, 17 автобусов должны были следовать на подконтрольную Украине территорию, тогда как лишь четыре — в Россию. Такое соотношение противоречило пропагандистским нарративам о якобы массовом стремлении жителей оккупированных территорий переехать в РФ.

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Романов также предположил, что российское телевидение может показать иную картину эвакуации, в частности — автобусы с зашторинными окнами. Примерно через полчаса после публикации блогер удалил цифры из своего поста. Однако скриншоты и архивные копии сообщения сохранились.

Почему Романов перестал выходить на связь

После публикации о распределении автобусов Владимир Романов фактически исчез из информационного пространства. Последнее сообщение в его Telegram-канале датировано 31 октября. После этого блогер не обновлял страницу, что привлекло внимание других российских военных корреспондентов и пользователей.

В комментариях под его публикациями стали появляться предположения о том, что Романова могли задержать российские силовики.

Некоторые каналы "войскокорреспондентов", ссылаясь на источники, близкие к силовым структурам, сообщили, что блогера могут привлечь к уголовной ответственности за распространение якобы ложной информации о гуманитарной операции в Олешках. Впоследствии появились сообщения о возможном обвинении в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.

По информации The Moscow Times, вокруг исчезновения блогера появилось немало предположений, но достоверных сведений о его местонахождении нет.

За что российские пропагандисты раскритиковали "войскокорреспондента"

Публикация Романова вызвала недовольство среди части провластных комментаторов и российских пропагандистов. В частности, главный пропагандист Владимир Соловьев публично раскритиковал блогера за распространение информации о направлениях эвакуации и заявил, что тот должен оказаться в тюрьме.

Российские пропагандистские ресурсы также пытались поставить под сомнение достоверность его сообщений.

Напомним, что ни Украина, ни Россия не приводят реальных цифр по эвакуированным. Однако, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, "каждый может сделать выводы из СМИ, в том числе российских", намекая на посты, подобные сообщению Романова.

А Генштаб ВСУ рассказал, чем занимались оккупанты во время перемирия и было ли это им на руку.