Розповів, що українці не хочуть їхати до РФ: зниклого "Z-військкора" могли звинуватити у держзраді

Російському "Z-військкору" Володимиру Романову могли висунути обвинувачення у державній зраді. Приводом стала його публікація про те, що мешканці окупованих Олешок Херсонської області переважно обирали евакуацію на підконтрольну Україні територію.

За даними The Moscow Times, блогер опублікував допис, що більшість автобусів із цивільними прямували до України, а не до Росії, після чого припинив публікувати дописи. Інформацію про можливе кримінальне переслідування поширюють російські Telegram-канали, однак офіційного підтвердження затримання чи обвинувачень наразі немає.

Що написав російський "військкор" про евакуацію з Олешок

Володимир Романов опублікував інформацію про розподіл автобусів, які мали вивозити мешканців окупованих Олешок під час гуманітарної операції наприкінці жовтня.

За його даними, 17 автобусів мали прямувати на підконтрольну Україні територію, тоді як лише чотири — до Росії. Таке співвідношення суперечило пропагандистським наративам про нібито масове бажання мешканців окупованих територій переїхати до РФ.

Видео дня

Романов також припустив, що російське телебачення може показати іншу картину евакуації, зокрема демонструвати автобуси із заштореними вікнами. Приблизно через пів години після публікації блогер прибрав цифри зі свого допису. Однак скриншоти та архівні копії повідомлення збереглися.

Чому Романов перестав виходити на зв'язок

Після публікації про розподіл автобусів Володимир Романов фактично зник з інформаційного простору. Останній допис у його Telegram-каналі датований 31 жовтня. Після цього блогер не оновлював сторінку, що привернуло увагу інших російських воєнних кореспондентів та користувачів.

У коментарях під його публікаціями почали з'являтися припущення, що Романова могли затримати російські силовики.

Деякі канали "військкорів", посилаючись на джерела, близькі до силових структур, повідомив, що блогера можуть притягнути до кримінальної відповідальності за поширення нібито неправдивої інформації про гуманітарну операцію в Олешках. Згодом з'явилися повідомлення про можливе обвинувачення у державній зраді та шпигунстві на користь України.

За інформацією The Moscow Times, навколо зникнення блогера виникло чимало припущень, але достовірних відомостей про його місцеперебування немає.

За що російські пропагандисти розкритикували "військкора"

Публікація Романова викликала невдоволення серед частини провладних коментаторів і російських пропагандистів. Зокрема, головний пропагандист Володимир Соловйов публічно розкритикував блогера за поширення інформації про напрямки евакуації та заявив, що той має опинитися у в'язниці.

Російські пропагандистські ресурси також намагалися поставити під сумнів достовірність його повідомлень.

Нагадаємо, реальні цифри евакуйованих не наводить ні Україна, ні Росія. Проте, за словами омбудсмана Дмитра Лубінця "кожен може зробити висновки зі ЗМІ, в тому числі російських", натякаючи на пости по типу повідомлення Романова.

А Генштаб ЗСУ розкрив, що окупанти робили під час тиші і чи було їм це на руку.