Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не рассказал, как Путин отреагировал на удар по Крымскому мосту, но заявил, что необходимо разработать план восстановления моста.

После украинских ударов по Крымскому мосту пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что поврежденный в результате атаки ВСУ Крымский мост восстановят и сделают "лучше прежнего". Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Впрочем, как на это отреагировал диктатор — Песков не рассказал.

"Нет никаких сомнений в том, что мост будет восстановлен и станет ещё лучше, чем раньше", — заявил пресс-секретарь Кремля.

После заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ситуации с повреждениями. Будет разработан конкретный план, определены очередность и сроки восстановительных работ, пишет Telegram-канал "Кремль. Новости".

Видео дня

Россияне оправдываются после удара по Крымскому мосту

Представитель оккупационных властей Российской Федерации, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев после удара по Крымскому мосту заявил, что "Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому это событие не повлияло на поставки в город. Поставки осуществляются в обычном режиме".

Впрочем, Развожаев обратился к тем, кто находится на материковой части страны и планирует вернуться в Севастополь.

"Прошу пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста и дождаться официальных разъяснений относительно альтернативных маршрутов", — написал он в своём Telegram-канале.

"Советник" оккупационного главы Республики Крым Олег Крючков написал в своём Telegram-канале:

"Крымский мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и горюче-смазочных материалов на полуостров. Основной трафик составляли легковые автомобили и автобусы. Логистические цепочки поставок сохранены".

Помощница так называемого "главы" Республики Крым Ольга Курлаева после удара по Крымскому мосту заявила, что Крымский мост — это исключительно гражданский объект.

"По нему передвигались исключительно легковые автомобили и пассажирские автобусы. Если посмотреть правила перевозок, то даже гибриды не допускались. Никаких большегрузных автомобилей, автоцистерн и тем более военного транспорта там не было. А с ноября ещё и все коммерческие грузы в "бусиках-кольцах" отправлялись по альтернативным маршрутам", — написала она.

Следственный комитет возбудил дело о "теракте" в связи с атаками ВСУ на Крымский мост, пишет РИА Новости. Конструкции моста повреждены, следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, Фокус сообщал, что в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Крымскому мосту, в результате чего обрушился пролет длиной 270 метров и арка автомобильного моста. Зеленский рассказал, что на решающем этапе хорошо проявили себя беспилотники "Паляница" и ракеты "Нептун", а также дроны "Рута" и FP-5, которые использовались для нанесения ударов по автомобильной части моста.

Кадры полета, вероятно, крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" и момент попадания в Крымский мост были опубликованы OSINT-каналами.