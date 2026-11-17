Речник Кремля Дмитро Пєсков не розповів, як Путін відреагував на удар по Кримському мосту, але заявив, що потрібно розробити план відновлення мосту.

Після українських ударів по Кримському мосту речник Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ Кримський міст відновлять і зроблять "кращим за попередній". Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС. Втім, як на це відреагував диктатор — Пєсков не розповів.

"Жодних сумнівів немає, що міст буде відновлено, і буде ще кращим за колишній", — заявив речник Кремля.

Після засідання урядової комісії з ліквідації наслідків атаки по Кримському мосту віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін доповів про ситуацію із пошкодженням Володимиру Путіну. Буде розроблено конкретний план, визначено черговість та часові рамки робіт з відновлення, пише Telegram-канал "Кремль. Новости".

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Росіяни виправдовуються після удару по Кримському мосту

Представник окупаційної влади Російської Федерації, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв після удару по Кримському мосту заявив, що "Кримський міст практично не використовувався для доставки вантажів, тому ця подія не вплинула на постачання до міста. Поставки здійснюються у звичному режимі".

Втім, Развожаєв звернувся до тих, хто перебуває на материковій частині країни і планує повернутися до Севастополя.

"Прошу поки що утриматися від поїздок у бік Кримського мосту та дочекатися офіційних роз’яснень щодо альтернативних маршрутів", — написав він у своєму Telegram-каналі.

"Радник" окупаційного голови Республіки Крим Олег Крючков у своєму Telegram-каналі написав:

"Кримський міст практично не використовувався для постачання продовольства, товарів та паливно мастильних матеріалів на півострів. Основний трафік становили особисті автомобілі та автобуси. Логістичні ланцюги постачання збережені".

Помічниця так званого "голови" Республіки Крим Ольга Курлаєва після удару по Кримському мосту заявила, що Кримський міст — це суто цивільний об’єкт.

"По ньому пересувалися виключно легкові автомобілі та пасажирські автобуси. Якщо подивитися правила перевезень, то навіть гібриди не допускалися. Ніяких великовантажних автомобілів, автоцистерн і тим більше військового транспорту там не було. А з листопада ще й усі комерційні вантажі в "бусиках- каблучках" відправлялися альтернативними маршрутами", — написала вона.

Слідчий комітет порушив справу щодо "теракту" у зв’язку з атаками ЗСУ на Кримський міст, пише РИА Новости. Конструкції мосту пошкоджені, слідство з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, Фокус писав, що у ніч на 17 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст, внаслідок чого обвалився проліт довжиною 270 метрів та арка автомобільного мосту. Зеленський розповів, що на вирішальному етапі себе добре проявили безпілотники "Паляниця" та ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які використовувалися для ударів по автомобільній частині мосту.

Кадри прольоту, ймовірно, крилатої ракети FP-5 "Фламінго" та момент влучання в Кримський міст поширили OSINT-канали.