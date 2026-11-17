Состояние 72-летнего Сергея Заворотного, как и ранее, остается тяжелым, но его отключили от аппарата ИВЛ. Мужчина начал дышать самостоятельно, врачи отмечают положительную динамику.

Журналист и бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный вышел из комы и начал дышать самостоятельно. Как сообщает российский Telegram-канал Mash, 72-летнего Заворотного отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что в настоящее время он находится в реанимации в ясном сознании, его память не нарушена. Состояние, как и ранее, тяжелое, но ему становится лучше. Врачи отмечают положительную динамику.

За взрыв в Заворотном задержали 21-летнюю москвичку

За покушение на убийство задержана 21-летняя москвичка Елизавета К. Девушка работала ветеринаром и жила в двух километрах от дома жертвы. Российское следствие утверждает, что в июле её якобы начали обманывать украинские "мошенники": сначала Лиза отправила им деньги, а впоследствии начала выполнять задания кураторов. Российские СМИ пишут, что всё якобы началось со слежки за автомобилем Заворотного, позже она установила под ним самодельное взрывное устройство. Девушка думала, что это GPS-трекер. Теперь ей грозит 11,5 лет колонии.

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За покушение на убийство Заворотнего задержали 21-летнюю девушку Фото: Mash

Что известно о подрыве автомобиля Заворотного

13 ноября в московском районе Чертаново взорвался внедорожник Toyota Fortuner, за рулем которого находился Сергей Заворотный — бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова.

Издание Фокус сообщало, что после взрыва автомобиля Сергей Заворотный находился в больнице на искусственной вентиляции легких: у него ампутирована левая рука, ушиб мозга, перелом ребер и правой ноги.

Кроме того, мы сообщали, что в России действует сеть украинских агентов, которой руководит россиянин с позывным "Фома", — сообщили СМИ. "Фома" выполняет задания ГУР МОУ. Благодаря этому агенту в декабре 2025 года был ликвидирован генерал Фанил Сарваров.