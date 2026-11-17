Стан 72-річного Сергія Заворотного, як і раніше, важкий, але його відключили від апарату ШВЛ. Чоловік почав дихати самостійно, лікарі відзначають позитивну динаміку.

Журналіст та колишній прессекретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Сергій Заворотний вийшов із коми та почав дихати самостійно. Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, 72-річного Заворотного відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Повідомляється, що зараз він перебуває у реанімації в ясному стані свідомості, його пам’ять не порушена. Стан, як і раніше, важкий, але йому стає краще. Лікарі відзначають позитивну динаміку.

За підрив Заворотного затримали 21-річну москвичку

За замах на вбивство затримано 21-річну москвичку Єлизавету К. Дівчина працювала ветеринаром і мешкала за два кілометри від будинку жертви. Російське слідство стверджує, що в липні її нібито почали обманювати українські "шахраї": спочатку Ліза надіслала їм гроші, а згодом почала виконувати завдання кураторів. РосЗМІ пишуть, що все нібито почалося зі стеження за автомобілем Заворотного, пізніше вона встановила під ним саморобний вибуховий пристрій. Дівчина думала, що це GPS-трекер. Тепер їй загрожує 11,5 років колонії.

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За замах на вбивство Заворотнього затримали 21-річну дівчину Фото: Mash

Що відомо про підрив авто Заворотного

13 листопада у московському районі Чертаново вибухнув позашляховик Toyota Fortuner, за кермом якого перебував Сергій Заворотний — колишній прессекретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Фокус писав, що після підриву авто Сергій Заворотний перебував в лікарні на штучній вентиляції легенів: у нього ампутована ліва рука, забій мозку, перелом ребер і правої ноги.

Крім цього, ми повідомляли, що у Росії працює мережа українських агентів, якою керує росіянин з позивним "Фома", розповіли медіа. "Фома" виконує завдання ГУР МОУ. Завдяки цьому агенту ліквідували генерала Фаніла Сарварова у грудні 2025 року.