Украина смогла обойтись без американских Starlink/Starshield во время удара по Крымскому мосту. Чтобы точно попасть в арку, была использована сеть модемов и ретрансляторов, обеспечивших связь на расстоянии 400–600 км.

18 ноября издание The Financial Times сообщило о подробностях удара по Крымскому мосту, нанесённого Силами обороны Украины 17 ноября. Украинские военные объяснили журналистам, что не могли использовать систему спутниковой связи Starlink, которая была заблокирована США и переставала работать при скорости движения свыше 161 км/ч. Вместо этого они использовали дроны-ретрансляторы, которые выполняли роль "летающих модемов". Ретрансляторы обеспечивали связь с ракетами "Фламинго" и наводили средство поражения на цель в режиме реального времени.

В материале приведены рассказы бойцов Сил обороны — "операторов ударных установок" из 7-го подразделения "Глубокий удар", которые управляли действиями дронов со степной местности на юге Украины. Выяснилось, что "летающие модемы" передавали видеопоток на сотни километров. Пилоты имели возможность вручную провести ракеты через систему ПВО РФ и навести их точно на цель — на опорную арку Крымского моста.

Видео дня

"Эта отдельная сеть беспилотников, оснащённых системами связи, действовала как бортовые ретрансляционные станции. Летающие модемы поддерживали связь ракет со своими пилотами, которые могли управлять ими и проходить через ПВО РФ с помощью прямой трансляции, когда они мчались на сотни километров к мосту", — говорится в материале.

Военные объяснили, в чём заключаются преимущества "летающих модемов" для выполнения боевых миссий: это возможность проникать глубже в тыл ВС РФ, поддерживать связь с пилотами, а также меньшая уязвимость перед средствами ПВО (сигнал не глушат, не сбивают). Кроме того, пилоты получают возможность точно нацелиться на нужный объект.

Издание Financial Times опубликовало условную схему работы "летающих модемов". Имеется наземный пункт управления и группа запрограммированных дронов, летящих по четко заданному маршруту. Эти дроны несут модемы для связи и образуют сеть, которая позволяет поддерживать связь на большом расстоянии и без спутника. Этот сигнал передается на ракету "Фламинго", которой управляли пилоты для наведения на цель.

Удар по Крымскому мосту — схема работы летающих модемов ВСУ Фото: Financial Times

В материале приведены высказывания советника президента Сергея "Флеша" Бескрестного, который рассказал, что с 2023 года россияне используют "летающие модемы", принимающие сигналы с ретрансляторов в Беларуси и РФ. Кроме того, существует вероятность, что такие ретрансляторы установлены где-то в Киеве и помогают наводить средства поражения на киевские мосты. Россияне строили mesh-сети из беспилотников благодаря китайскому оборудованию и таким образом получили возможность управлять полётом ударного БПЛА на всё большем расстоянии: Украина использовала такую же схему для нанесения удара по Крымскому мосту.

"Операция „Керченский мост“ открывает окно в ближайшее будущее, в котором большинство украинских беспилотников средней дальности будут использовать ту же технологию для нанесения ударов по российским целям", — привела FT слова военного блогера Богдана Мирошникова.

Отметим, что ориентировочное расстояние, которое должны были преодолеть ракеты и дроны до Крымского моста, составляет около 300–600 км (в зависимости от траектории).

Удар по Крымскому мосту — что произошло 16–17 ноября

Отметим, что Фокус писал о двух ударах по Крымскому мосту, произошедших 16 и 17 ноября. После первого удара в ночь на 16 ноября была повреждена арка автомобильной секции. На фото и видео с места событий визуально заметно отклонение на 15 градусов (по некоторым оценкам — 4,9 градуса). В ночь на 17 ноября произошел еще один удар, в результате чего обрушился 227-метровый участок автомобильной части Крымского моста. Президент Владимир Зеленский рассказал, что атаку планировали несколько недель и во время финального седьмого этапа использовали широкий спектр средств поражения: "Довбуш", "Вендента", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун"

Напоминаем, что компания Fire Point опубликовала 3D-реконструкцию удара ракет "Фламинго" по арке железнодорожного и автомобильного моста 17 ноября.