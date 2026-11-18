Україна змогла обійтись без американських Starlink/Starshield під час удару Кримського мосту. Для влучання точно в арку використали мережу модемів та ретрансляторів, які дали зв'язок на 400-600 км.

18 листопада медіа The Financial Times розповіло про деталі удару по Кримському мосту, який Сили оборони України провели 17 листопада. Українські військові пояснили журналістам, що не могли використовувати систему супутникового зв'язку Starlink, яку заблокували США та яка мала переставала працювати на швидкості руху понад 161 км/год. Натомість використали дрони-ретранслятори, які виконували роль "літаючих модемів". Ретранслятори забезпечували зв'язок з ракетами "Фламінго" та наводили засіб ураження на ціль у режимі реального часу.

У матеріалі навели розповідь бійців Сили оборони — "операторів ударних установок" з 7-го підрозділу "Глибокий удар", які керували діями дронів зі степової місцевості на півдні України. З'ясувалось, що "літаючі модеми" передавали відеопотік на сотні кілометрів. Пілоти мали можливість вручну провести ракети крізь систему ППО РФ та навести їх точно на ціль — на опорну арку Кримського мосту.

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"Ця окрема мережа безпілотників, оснащених системами зв’язку, діяла як бортові ретрансляційні станції. Літаючі модеми підтримували ракети на зв’язку зі своїми пілотами, які могли керувати ними та проводити через ППО РФ за допомогою прямого ефіру, коли вони мчали на сотні кілометрів до мосту", — ідеться у матеріалі.

Військові пояснили, які переваги "літаючих модемів" для виконання бойових місій — це можливість далі залітати в тили ЗС РФ, зберігати зв'язок з пілотами, менша вразливість для засобів ППО (не глушать сигнал, не збивають). Крім того, пілоти отримують можливість точно націлитись на потрібний об'єкт.

The Financial Times опублікувало умовну схему роботи "літаючих модемів". Бачимо, що є наземний пункт управління та група запрограмованих дронів, які летять за чітко визначеним маршрутом. Ці дрони несуть модеми для зв'язку та утворюють мережу, яка дає можливість утримувати зв'язок на великій відстані й без супутника. Цей сигнал транслюється до ракети "Фламінго", якою керували пілоти для наведення на ціль.

Удар по Кримському мосту — схема роботи літаючих модемів ЗСУ Фото: Financial Times

У матеріалі навели тези радника президента Сергія "Флеша" Бескрестного, який розповів, що росіяни з 2023 року використовують "літаючі модеми", які ловлять сигнал з ретрансляторів у Білорусі та РФ. Крім того, є ймовірність, що такі ретранслятори стоять десь у Києві та допомагають наводити засоби ураження на київські мости. Росіяни будували mesh-мережі з безпілотників завдяки китайському устаткуванню і таким чином отримали можливість керувати польотом ударного БпЛА на все більшій відстані: Україна використала таку ж схему для влучання по Кримському мосту.

"Операція "Керченський міст" пропонує вікно в найближче майбутнє, в якому більшість українських безпілотників середньої дальності будуть покладатися на ту ж технологію для завдання ударів по російських цілях", — навело FT слова військового блогера Богдана Мирошнікова.

Зауважмо, орієнтовна відстань, яку мали пролетіти ракети та дрони до Кримського мосту — близько 300-600 км (залежно від траєкторії).

Удар по Кримському мосту — що сталось 16-17 листопада

Зазначимо, Фокус писав про два удари по Кримському мосту, які стались 16 та 17 листопада. Після першого удару в ніч на 16 листопада отримала пошкодження арка автомобільної секції. На фото відео з місця подій візуально помітно відхилення на 15 градусів (за деякими оцінками — 4,9 градуса). В ніч на 17 листопада відбувся ще один удар і в підсумку упала 227-метрова ділянка автомобільної частини Кримському мосту. Президент Володимир Зеленський розповів, що атаку планували кілька тижнів і під час фінального сьомого етапу використали широку номенклатуру засобів ураження: Dovbush, "Вендента", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун"

Нагадуємо, компанія Fire Point опублікувала 3D-реконструкцію удару ракет "Фламінго" по арці залізничного та автомобільного мосту 17 листопада.