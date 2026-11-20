Производственное помещение кондитерской Milfey разрушило атаку на Киев. Половины здания больше нет, внутри видны следы пожара. Видео с места попадания компания опубликовала в Instagram вместе с краткой корреспонденцией о потере.

Кондитерский цех Milfey в Киеве разрушила утренняя атака. Производственное помещение получило значительные повреждения, сообщила сама компания.

Сообщение с видео с места попадания появилось на странице Milfey в Instagram в пятницу. На кадрах видно, что половины здания больше нет, а на уцелевшей части остались следы пожара.

"Сколько вложено туда времени, жизни, денег, нервных клеток. Внутри все сломалось. Нет слов, как оно болит", – говорится в сообщении.

Специализируется Milfey на изготовлении тортов, пирожных и других кондитерских изделий. О пострадавших среди работниках в компании не сообщалось.

Видео дня

ГСЧС опубликовали видео с последствиями атаки на цех. На нем видны существенные повреждения здания.

Атаку крылатыми и баллистическими ракетами Россия совершила утром 20 ноября. Воздушные силы в течение утра сообщали о движении целей над рядом областей – в частности, в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.

Первые предупреждения о возможных пусках крылатых ракет с воздушных носителей появились в 05:25. В Воздушных силах тогда отмечалось, что ракеты могут войти в воздушное пространство Украины около 06:30.

Ранее сообщалось, что Киев оказался под двойной баллистической угрозой. Пока столица приходила в себя от первых взрывов, Воздушные силы предупредили о новых ракетах с территории России.

Также сообщалось, что три человека погибли в результате ракетной атаки на Киев, еще двое получили ранения. В городе повреждены три моста и объект критической инфраструктуры, а в части районов остановились троллейбусы из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.