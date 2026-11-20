Виробниче приміщення кондитерської Milfey зруйнувала атака на Київ. Половини будівлі більше немає, усередині видно сліди пожежі. Відео з місця влучання компанія опублікувала в Instagram разом із коротким дописом про втрату.

Кондитерський цех Milfey у Києві зруйнувала ранкова атака. Виробниче приміщення дістало значних пошкоджень, повідомила сама компанія.

Допис із відео з місця влучання з'явився на сторінці Milfey в Instagram у п'ятницю. На кадрах видно, що половини будівлі більше немає, а на вцілілій частині залишилися сліди пожежі.

"Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалось. Немає слів, як воно болить", – ідеться в дописі.

Спеціалізується Milfey на виготовленні тортів, тістечок та інших кондитерських виробів. Про постраждалих серед працівників у компанії не повідомляли.

ДСНС опублікували відео з наслідками атаки на цех. На ньому видно суттєве пошкодження будівлі.

Відео дня

Атаку крилатими та балістичними ракетами Росія здійснила вранці 20 листопада. Повітряні сили протягом ранку повідомляли про рух цілей над низкою областей – зокрема в напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького, Луцька та Рівного.

Перші попередження про ймовірні пуски крилатих ракет з повітряних носіїв з'явилися о 05:25. У Повітряних силах тоді зазначали, що ракети можуть увійти в повітряний простір України близько 06:30.

Раніше повідомлялося, що Київ опинився під подвійною балістичною загрозою. Поки столиця оговтувалася від перших вибухів, Повітряні сили попередили про нові ракети з території Росії.

Також повідомлялося, що троє людей загинули внаслідок ракетної атаки на Київ, ще двоє дістали поранення. У місті пошкоджено три мости та об'єкт критичної інфраструктури, а в частині районів зупинилися тролейбуси через відсутність напруги в енергосистемі.