21 ноября 2026 года главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый "Рубин" отмечает 44-й день рождения. В 2014-м 31-летний майор выгнал пророссийских боевиков из Мариуполя и вместе с побратимами сохранил жизнь мариупольцев, а в 2026 возглавил всю украинскую армию.

12 лет назад майор 2-го механизированного батальона 72-й бригады им. Черных запорожцев Драпатый пролетел на БМП над баррикадой в Мариуполе. Видео с кадрами "полета" стало вирусным. На нескольких секундах записи — перекрытая дорога, группы вооруженных людей, озадаченные прохожие и бронемашина, которая прорывается вперёд. В том же году Драпатый вывел несколько сотен бойцов ВСУ из "Изваринского котла", а затем велись бои на других участках АТО. Во время полномасштабного вторжения — операция по освобождению Херсона, стабилизация фронта при прорыве возле Волчанска и Липцев под Харьковом. Затем — командование Сухопутными войсками и отставка после удара РФ по 239-му учебному полигону в Днепропетровской области. После отставки главнокомандующего Александра Сырского — должность главнокомандующего. Фокус собрал информацию о Михаиле Драпатом — о взглядах и делах по состоянию на ноябрь 2026 года, в день 44-летия.

Видео дня

Михаил Драпатый — легендарные кадры "летающей БМП" в Мариуполе 9 мая 2014 года

Михаил Драпатый — изменения в украинской армии

Концепция армии

Об отношении Михаила Драпатого к украинской армии, к её роли, задачам и текущему состоянию можно узнать из видеоинтервью, опубликованного в мае 2023 года на YouTube-канале Ukraїner. Генерал пояснил, что роль армии — быть гарантом независимости, территориальной целостности и суверенитета государства.

"Правильно говорят: если не будешь обеспечивать свои Вооруженные силы, то будешь вынужден обеспечивать войска другой страны. Без сильных, мощных, хорошо оснащенных Вооруженных сил нельзя говорить ни о какой безопасности", — сказал он.

Кроме того, Драпатый высказался об изменениях, произошедших в украинской армии. По его оценке, ВСУ стали менее бюрократизированными, чем армия во времена СССР, и это происходит именно в условиях полномасштабной войны. Другие положительные сдвиги — технологические изменения, лучшее обеспечение техникой и боеприпасами, растет качество подготовки. Кроме того, появляются новые командиры-лидеры.

"Сейчас мы на подъеме. Главное — это то, что в современной армии меняется ментальность, происходит отход от советских традиций и военного бюрократизма", — добавил генерал в 2023 году.

Михаил Драпатый — единственное интервью Ukraїner в 2023 году

Реформы в армии и обороне

В 2026 году, заняв пост главнокомандующего, Драпатый принял ряд решений, соответствующих концепции украинской армии, озвученной три года назад:

Аудит ВСУ и пересмотр правил комплектования. Среди решений — приостановка комплектования в первую очередь штурмовых полков и распределение новобранцев между другими боевыми бригадами. Антикоррупционные и кадровые ограничения. Драпатый приказал отслеживать ситуацию с военными, которые являются фигурантами уголовных или антикоррупционных дел. Таких лиц отстраняют от исполнения обязанностей, а командиры должны следить за их действиями. 16 принципов лидерства, определяющих требования к офицерам и солдатам. Принципы лидерства и основные тезисы Драпатого по этому вопросу размещены на портале ВСУ. Среди прочего, речь идет о предсказуемости военной службы: должны быть упорядочены сроки, ротация и порядок увольнения. "План войны", первый за всё время войны РФ против Украины, — это действия, которые должны предпринять ВСУ для сохранения государства, с указанием сроков. Среди прочего, есть тезисы об оборонной концепции и о том, когда следует удерживать территорию и не отводить бойцов, а когда лучше отступить. Детали этого плана публично неизвестны, но их должен утвердить СНБО.

Деятельность Драпатого на посту главнокомандующего ВСУ

О деятельности Драпатого можно узнать на странице главнокомандующего ВСУ, а также в социальных сетях президента Украины. И это единственные источники информации, поскольку генерал-майор не дает интервью и не комментирует ситуацию на фронте. Среди дел, которыми он занимается, — это, например, контакты с командующими стран-партнеров. В частности, ведутся переговоры с главнокомандующим Силами НАТО в Европе, командующим армией США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Обсуждаются операции в различных сферах, противодействие новой тактике ВС РФ, расширение масштабов дипстрайков и мидлстрайков, асимметричные подходы, увеличение потерь противника и развитие технологий.

Встречи Драпатого с Зеленским — о текущей ситуации на фронте. Как рассказал Зеленский, проведено три успешные операции (по состоянию на конец октября): наступление ДШВ в Донецкой области (освободили 800 кв. км), операция "Вивальди" под Лиманом (200 кв. км), операция "Велес" в Купянске (подземные бои). Инфографика проекта DeepState в начале октября показала, что в момент, когда Драпатый стал главнокомандующим, количество штурмов ВС РФ на фронте достигло рекордного уровня за всё время войны. При этом у россиян были едва заметные продвижения.

Михаил Драпатый — динамика оккупации, октябрь 2026 года Фото: DeepState

Отметим, что 20 ноября бойцы 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 ВСУ рассказали об ещё одной наступательной операции ВСУ, которую назвали "Медвежья ловушка". Бои происходили на севере Харьковской области и на границе с РФ, куда противник проник в июне 2026 года. Врагов обошли с севера и юга, устроив засаду ("капкан"), и освободили 14 населенных пунктов.

Напоминаем, что осенью в Олешках прошла спасательная операция, после которой РФ сосредоточила новые силы на Приднепровском направлении.