21 листопада 2026 року головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий "Рубін" відзначає 44-й день народження. У 2014-му 31-річний майор виганяв проросійських бойовиків з Маріуполя та разом з побратимами зберіг життя маріупольців, а у 2026 — очолив все українське військо.

12 років тому майор 2-го механізованого батальйону 72-ї бригади ім. Чорних запорожців Драпатий пролетів у БМП над барикадою в Маріуполі. Відео з кадрами "польоту" стало вірусним. На кількасекундному записі — перегороджена дорога, групи войовничих осіб, спантеличені перехожі та бронемашина, яка проривається вперед. Того ж року Драпатий вивів кілька сотень бійців ЗСУ з "Ізваринського котла", а потім були бої на інших ділянках АТО. Під час повномасштабного вторгнення — операція з визволення Херсона, стабілізація фронту при прориві біля Вовчанська та Липців під Харковом. Потім — командування Сухопутними військами та відмова від посади після удару РФ по 239-му навчальному полігону на Дніпропетровщині. Після відставки головнокомандувача Олександра Сирського — посада головкома. Фокус зібрав інформацію про Михайла Драпатого — про погляди та справи станом на листопад 2026 року, у день 44-ліття.

Відео дня

Михайло Драпатий — легендарні кадри "літаючої БМП" у Маріуполі 9 травня 2014 року

Михайло Драпатий — зміни в українській армії

Концепція армії

Про ставлення Михайла Драпатого до української армії, до її ролі, завдань та поточного стану, можна дізнатись з відеоінтерв'ю у травні 2023 року на YouTube-каналі Ukraїner. Генерал пояснив, що роль армії — це бути гарантом незалежності, територіальної цілісності, суверенності держави.

"Правильно кажуть, якщо не будеш забезпечувати свої Збройні сили, будеш вимушений забезпечувати війська іншої країни. Без сильних, потужних, оснащених Збройних сил не можна говорити ні про яку безпеку", — сказав він.

Крім того, Драпатий висловився про зміни, які стались в українській армії. За його оцінкою, ЗСУ стали менш забюрократизованими, ніж армія за часів СРСР, і це стається саме під час повномасштабної війни. Інші позитивні зрушення — технологічні зміни, краще забезпечення технікою та боєприпасами, зростає якість підготовки. Крім того, народжуються нові командири-лідери.

"Зараз ми на підйомі. Найосновніше — це те, що у сучасного війська змінюється ментальність, відхід від радянщини, від військового бюрократизму", — додав генерал у 2023.

Михайло Драпатий — єдине годинне інтерв'ю Ukraїner у 2023 році

Реформи в армії та обороні

У 2026 році, обійнявши посаду головкома, Драпатий прийняв низку рішень, які відповідають концепції української армії, озвученій три роки тому:

Аудит ЗСУ та перегляд правил комплектування. Серед рішень — зупинка комплектування у першу чергу штурмових полків і розподіл новобранців між іншими бойовими бригадами. Антикорупційні та кадрові обмеження. Драпатий наказав відстежувати ситуацію з військовими, які є фігурантами кримінальних чи антикорупційних проваджень. Таких осіб відстороняють від виконання обов'язків, а командири повинні стежити за їхніми діями. 16 принципів лідерства, які визначають вимоги до офіцерів та солдатів. Принципи лідерства та основні тези Драпатого щодо цього питання розміщені на порталі ЗСУ. Серед іншого, ідеться про прогнозованість військової служби: мають впорядкувати строки, ротація і порядок звільнення. "План війни", перший за весь час війни РФ проти України, — це дії, які повинні зробити ЗСУ задля збереження держави, з вказанням термінів. Серед іншого, є тези про оборонну концепцію і про те, коли варто утримувати територію та не відводити бійців, а коли краще відійти. Деталі цього плану публічно невідомі, але їх має затвердити РНБО.

Робота Драпатого на посаді головкома ЗСУ

Про діяльність Драпатого можна дізнатись на сторінці головнокомандувача ЗСУ, і також у соцмережах президента України. І це єдині джерела інформації, бо генерал-майор не дає інтерв'ю, не коментує ситуацію на фронті. Серед справ, якими він займається — це, наприклад, контакти з командувачами держав-партнерів. Наприклад, відбуваються розмови з головнокомандувачем Сил НАТО в Європі, командувачем армії США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Говорять про операції у різних доменах, про протидію новій тактиці ЗС РФ, про масштабування діпстрайків та мідлстрайків, про асиметричні підходи, збільшення втрат противника та про розвиток технологій.

Зустрічі Драпатого з Зеленським — про поточну ситуацію на фронті. Як розповів Зеленський, відбулось три успішні операції (станом на кінець жовтня): наступ ДШВ на Донеччині (звільнили 800 кв.км), операція "Вівальді" під Лиманом (200 кв. км), операція "Велес" в Куп'янську (підземні бої). Інфографіка проєкту DeepState на початку жовтня показала, що у момент, коли Драпатий став головкомом, кількість штурмів ЗС РФ на фронті досягнула рекордного рівня за весь час війни. При цьому росіяни мали ледь помітні просування.

Михайло Драпатий — динаміка окупації жовтень 2026 Фото: DeepState

Зазначимо, 20 листопада бійці 475 окремого штурмового полку Code 9.2 ЗСУ розповіли про ще одну наступальну операцію ЗСУ, яку назвали "Ведмежий капкан". Бої відбувались на півночі Харківської області та кордоні з РФ, куди противник інфільтрувався у червні 2026 року. Ворогів обійшли з півночі та півдня, влаштувавши пастку ("капкан") й звільнили 14 населених пунктів.

Нагадуємо, восени відбулась рятувальна місія в Олешках, після якої РФ зосередила нові сили на Придніпровському напрямку.