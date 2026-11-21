Глава Кремля солгал, назвав незаконно построенный Крымский мост исключительно мирным объектом, который не используется для перевозки военной техники. Силы обороны нанесли удар по законной цели.

Владимир Путин 19 ноября назвал Крымский мост "исключительно мирным объектом". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Семь международных организаций, от Генеральной Ассамблеи ООН до НАТО, осудили строительство сооружения протяженностью 19 километров и стоимостью 228 миллиардов рублей, при этом от Украины не было получено ни одного разрешения.

"Для России это был военный конвейер: по мосту следовали техника и горючее. Для Украины — законная военная цель. Статья 51 Устава ООН позволяет нам осуществлять самооборону. И это также ответ", — подчеркнули в Министерстве обороны.

Кроме того, в МОУ отметили, что только в ночь на субботу, 21 ноября, ВС РФ запустили по Украине 148 дронов и три баллистические ракеты.

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"Они не спрашивали разрешения. Мы тоже", — подчеркнули в Минобороны.

Заметим, что после остановки Крымского моста основной поток военных грузов для российской группировки на Запорожском направлении был перенаправлен через сухопутный коридор трассы Р-280, в результате чего возросло количество случаев уничтожения армейских грузовиков и автомобилей снабжения.

Напомним, Владимир Путин пожаловался американскому президенту Дональду Трампу на атаку на Крымский мост во время трехстороннего саммита в китайском Шэньчжэне. Глава Кремля, как отметил глава Белого дома, был очень огорчён.

Кроме того, Фокус сообщал, что до удара по Крымскому мосту Россия совершила 109 атак по украинским мостам.