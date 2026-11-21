Глава Кремля збрехав, назвавши незаконно збудований Кримський міст виключно мирним об'єктом, який не використовується для транспортування військової техніки. Сили оборони завдали удару по законній цілі.

Володимир Путін 19 листопада назвав Кримський міст "виключно мирним об'єктом". Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Сім міжнародних інституцій, від Генасамблеї ООН до НАТО засудили будівництво споруди завдовжки 19 кілометрів вартістю у 228 мільярдів рублів, й нуль дозволів було отримано від України.

"Для Росії це був конвеєр війни: по мосту йшли техніка й пальне. Для України – законна військова ціль. Стаття 51 Статуту ООН дозволяє нам самооборону. І це також відповідь", — підкреслили у оборонному відомстві.

Також у МОУ зазначили, що лише ніч на суботу 21 листопада ЗС РФ випустили по Україні 148 дронів і три балістичні ракети.

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"Вони дозволу не питали. Ми теж", — наголосили у Міноборони.

Відзначимо, після зупинки Кримського мосту основний потік військових вантажів для російського угруповання на Запорізькому напрямку перенаправили через сухопутний коридор траси Р-280, через що зросла кількість випадків знищення армійських вантажівок та автомобілів постачання.

Нагадаємо, Володимир Путін скаржився американському президенту Дональду Трампу на атаку на Кримський міст під час тристороннього саміту у китайському Шеньчжені. Глава Кремля, зауважив очільник Білого дому, був дуже засмучений.

Також Фокус писав, що до удару по Кримському мосту Росія здійснила 109 атак по українських мостах.