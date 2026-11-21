Росія понад сто разів била по мостах в Україні, поки Київ не відповів. Агресор для ударів по інфраструктурі застосовував як безпілотники, так і ракети.

До удару по Кримському мосту Росія встигла здійснити 109 атак по українських мостах. Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", під час зустрічі із державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перш за все, варто зазначити: ще до нашої відповіді – а саме удару по Кримському мосту – Путін завдав ударів по українських мостах 109 разів. Не один, не два – було здійснено 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників", – розповів глава держави.

Зеленський акцентував, що Кремль використовував Керченський міст для переміщення танків, артилерії та іншої різної бойової техніки до тимчасово окупованого півострова, що підтверджується відеозаписами.

Відео дня

Президент також наголосив, що дії РФ свідчать про небажання Володимира Путіна припиняти війну та його намагання відшуковувати приводи для подальшої ескалації.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада Сили оборони атакували Кримський міст, унаслідок чого обвалилися проліт завдовжки 270 метрів і арка автомобільної частини. Пізніше була атакована залізнична частина Кримського мосту.

Своєю чергою Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі.

Варто зазначити, що після атак на Кримський міст росіяни не припинили удари по шляхопроводах, зокрема у Києві.