Россия более ста раз наносила удары по мостам в Украине, пока Киев не ответил. Агрессор использовал для ударов по инфраструктуре как беспилотники, так и ракеты.

До удара по Крымскому мосту Россия успела совершить 109 атак на украинские мосты. Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", во время встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прежде всего, следует отметить: ещё до нашего ответа — а именно удара по Крымскому мосту — Путин нанёс удары по украинским мостам 109 раз. Не один, не два — было совершено 109 атак с применением ракет и беспилотников", — рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Кремль использовал Керченский мост для переброски танков, артиллерии и другой боевой техники на временно оккупированный полуостров, что подтверждается видеозаписями.

Видео дня

Президент также подчеркнул, что действия РФ свидетельствуют о нежелании Владимира Путина прекратить войну и о его попытках найти поводы для дальнейшей эскалации.

Напомним, в ночь на 17 ноября Силы обороны атаковали Крымский мост, в результате чего обрушились пролет длиной 270 метров и арка автомобильной части. Позже была атакована железнодорожная часть Крымского моста.

В свою очередь Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре.

Стоит отметить, что после атак на Крымский мост россияне не прекратили удары по путепроводам, в частности в Киеве.