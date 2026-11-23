Спасатели продолжают поисковые работы на месте разрушенного многоэтажного дома в поселке Димер Киевской области, куда попал российский дрон. Из-под обломков извлекли тела еще четырех человек.

В ночь на 23 ноября продолжаются поисково-спасательные работы в Димере, где в результате российского обстрела был разрушен целый подъезд пятиэтажного жилого дома. По состоянию на 02:40 известно о как минимум девяти погибших, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Сообщения об обнаружении новых жертв российского обстрела в Димере поступают в течение всей ночи. Около 23:00 в ГСЧС сообщили, что спасателям удалось извлечь тело шестого погибшего, а в последующие часы Тимур Ткаченко писал о извлечении других тел из-под завалов.

Кадры с места обрушения многоэтажного дома в Димере

По состоянию на 03:00 23 ноября спасательно-поисковая операция ГСЧС в Димере продолжалась. Число жертв российского обстрела может измениться.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что после удара РФ по дому в Димере отсутствует информация о местонахождении и состоянии 10 человек. По словам главы государства, к спасательным работам на месте удара привлечено более 130 человек.

Спасатели продолжают извлекать тела людей из-под завалов в Димере Фото: ГСЧС

Стоит напомнить, что вечером 22 ноября спасателям удалось извлечь живого ребенка из-под завалов в Димере. Семилетний Давид провёл почти 14 часов под обломками здания, из-за чего у него, по предварительным данным, обнаружили переохлаждение и стресс. Мальчика срочно доставили в медицинское учреждение под наблюдение врачей, его состояние уточняется.

Ранее в ГСЧС сообщили, что российский удар по жилому дому в Димере повредил квартиры с первого по пятый этажи. Также в результате атаки РФ было повреждено здание детского сада, расположенного рядом с многоэтажкой.