Рятувальники не припиняють пошукові роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки у селищі Димер на Київщині, куди влучив російський дрон. З-під руїн дістали тіла ще чотирьох людей.

У ніч на 23 листопада тривають пошуково-рятувальні роботи у Димері, де російська атака зруйнувала цілий під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Станом на 02:40 відомо про щонайменше дев'ятьох загиблих, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Повідомлення про виявлення нових жертв російського обстрілу у Димері надходять упродовж усієї ночі. Близько 23:00 у ДСНС інформували, що рятувальникам вдалося дістати тіло шостої загиблої людини, а у наступні години Тимур Ткаченко писав про деблокування інших тіл з-під завалів.

Кадри з місця зруйнованої багатоповерхівки у Димері

Станом на 03:00 23 листопада рятувально-пошукова місія ДСНС у Димері продовжувалася. Кількість жертв російського обстрілу може змінитися.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після атаки РФ по будинку у Димері відсутня інформація щодо перебування та стану 10 людей. За даними глави держави, до рятувальних робіт на місці удару залучені більш ніж 130 осіб.

Рятувальники продовжують діставати тіла людей з-під завалів у Димері Фото: ДСНС

Варто нагадати, що увечері 22 листопада рятувальникам вдалося дістати живу дитину з-під завалів у Димері. Семирічний Давид провів майже 14 годин під руїнами будівлі, через що у нього, попередньо, виявили переохолодження та стрес. Хлопчика терміново доправили до медичного закладу під нагляд лікарів, його стан уточнюється.

Перед цим у ДСНС розповідали, що російський удар по житловому будинку у Димері пошкодив квартири з першого по п'ятий поверхи. Також атака РФ пошкодила будівлю дитячого садка, розташованого поруч з багатоповерхівкою.