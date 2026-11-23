Рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів у Димері: кількість загиблих зростає (фото, відео)
Рятувальники не припиняють пошукові роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки у селищі Димер на Київщині, куди влучив російський дрон. З-під руїн дістали тіла ще чотирьох людей.
У ніч на 23 листопада тривають пошуково-рятувальні роботи у Димері, де російська атака зруйнувала цілий під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Станом на 02:40 відомо про щонайменше дев'ятьох загиблих, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Повідомлення про виявлення нових жертв російського обстрілу у Димері надходять упродовж усієї ночі. Близько 23:00 у ДСНС інформували, що рятувальникам вдалося дістати тіло шостої загиблої людини, а у наступні години Тимур Ткаченко писав про деблокування інших тіл з-під завалів.
Станом на 03:00 23 листопада рятувально-пошукова місія ДСНС у Димері продовжувалася. Кількість жертв російського обстрілу може змінитися.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що після атаки РФ по будинку у Димері відсутня інформація щодо перебування та стану 10 людей. За даними глави держави, до рятувальних робіт на місці удару залучені більш ніж 130 осіб.
Варто нагадати, що увечері 22 листопада рятувальникам вдалося дістати живу дитину з-під завалів у Димері. Семирічний Давид провів майже 14 годин під руїнами будівлі, через що у нього, попередньо, виявили переохолодження та стрес. Хлопчика терміново доправили до медичного закладу під нагляд лікарів, його стан уточнюється.
Перед цим у ДСНС розповідали, що російський удар по житловому будинку у Димері пошкодив квартири з першого по п'ятий поверхи. Також атака РФ пошкодила будівлю дитячого садка, розташованого поруч з багатоповерхівкою.