Оборона передовой и удары средней дальности — именно на этом, по мнению американского оборонного ведомства, должна сосредоточиться поддержка Украины. О новых приоритетах написал заместитель министра обороны США Элбридж Колби, однако ограничения на работу Starshield пока остаются в силе.

Оборону передовой и удары средней дальности назвали основными направлениями поддержки Украины в американском министерстве обороны. Об этом заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби написал в социальной сети X.

При этом предлагается отдать Европе ведущую роль в обеспечении потребностей Украины.

"Сосредоточение поддержки на обороне передовой Украины и связанных с ней ударах средней дальности — это наиболее эффективный способ укрепить устойчивую оборону Украины, направленную на недопущение продвижения противника, и создать условия для прочного мира", – отметил Колби.

В течение последней недели американские представители провели ряд обсуждений с партнерами. Переговоры планируется продолжить.

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Именно такие операции затрудняют ограничения спутниковой системы Starshield. Снять их пока не удалось, хотя от этой системы зависит часть украинской обороны.

Что предшествовало заявлению

Неделю назад Колби досрочно покинул встречу с европейскими союзниками. Это произошло после того, как он раскритиковал Украину за удары вглубь России.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 17 ноября он заявил, что такие обстрелы якобы не имеют значительной военной ценности. После этого чиновник покинул зал, не дослушав закрытый брифинг министра обороны Украины.

"Колби ушел сразу после своего заявления, он даже не дослушал секретную презентацию украинского министра обороны Евгения Хмары, в которой четко подчеркивалось, что глубокие удары по России являются важной составляющей военных действий и должны были, да и будут иметь, огромное влияние", — рассказал немецкий представитель.

Эта критика удивила британских, немецких и других европейских участников встречи. Они убеждены, что удары на большие расстояния приносят результат. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг после встречи заявил, что удары Украины "помогли ослабить военную машину Путина".

В Германии такие действия Пентагона назвали поводом для беспокойства. Там не исключают, что администрация Дональда Трампа таким образом встает на сторону России против Украины и её союзников.

Ранее сообщалось, что Starshield оказался в центре конфликта между Илоном Маском и Конгрессом США. Из-за этого под угрозой могут оказаться миллиардные государственные контракты SpaceX.

Также сообщалось, что Илон Маск публично обвинил Владимира Зеленского в ложных заявлениях об ограничении работы Starlink и Starshield в Украине. Миллиардер подчеркнул, что Starlink предназначен для гражданских нужд, а не для военных, и использовать его в наступательных целях нельзя.