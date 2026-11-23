Оборона передової та удари середньої дальності – саме на цьому, на думку американського оборонного відомства, має зосередитися підтримка України. Про нові пріоритети написав заступник міністра оборони США Елбридж Колбі, однак обмеження роботи Starshield поки лишаються чинними.

Оборону передової та удари середньої дальності назвали головними напрямами підтримки України в американському оборонному відомстві. Про це заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі написав у соцмережі X.

Головну роль у забезпеченні українських потреб при цьому пропонують віддати Європі.

"Зосередження підтримки на обороні передової України та пов'язаних із нею ударах середньої дальності є найефективнішим способом зміцнити стійку оборону України, спрямовану на недопущення просування противника, та створити умови для тривалого миру", – зауважив Колбі.

Упродовж останнього тижня американські представники провели низку дискусій із партнерами. Переговори планують продовжити.

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Саме такі операції ускладнюють обмеження супутникової системи Starshield. Зняти їх досі не вдалося, хоча від цієї системи залежить частина української оборони.

Що передувало заяві

Тиждень тому Колбі достроково покинув зустріч з європейськими союзниками. Сталося це після того, як він розкритикував Україну за удари вглиб Росії.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 17 листопада він заявив, що такі обстріли нібито не мають значної військової цінності. Після цього чиновник вийшов із зали, не дослухавши закритий брифінг українського міністра оборони.

"Колбі пішов одразу після своєї заяви, він навіть не дослухав секретну презентацію українського міністра оборони Євгенія Хмари, в якій чітко підкреслювалося, що глибокі удари по Росії є важливою складовою військових дій і мали, та й матимуть, величезний вплив", – розповів німецький представник.

Критика здивувала британських, німецьких та інших європейських учасників зустрічі. Вони переконані, що далекобійні удари приносять результат. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг після зустрічі заявив, що удари України "допомогли ослабити військову машину Путіна".

У Німеччині такі дії Пентагону назвали приводом для занепокоєння. Там не виключають, що адміністрація Дональда Трампа в такий спосіб стає на бік Росії проти України та її союзників.

Раніше повідомлялося, що Starshield опинився в центрі конфлікту між Ілоном Маском і Конгресом США. Під загрозою через це можуть бути мільярдні державні контракти SpaceX.

Також повідомлялося, що Ілон Маск публічно звинуватив Володимира Зеленського в неправдивих заявах щодо обмеження роботи Starlink і Starshield в Україні. Мільярдер наголосив, що Starlink призначений для цивільних потреб, а не військових, і застосовувати його в наступальних цілях не можна.