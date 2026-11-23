Центр Запорожья подвергся обстрелу 23 ноября. Снаряд попал посреди парка, то есть на открытой местности, поэтому, по предварительным данным, пострадавших нет. Момент попадания показали в областной военной администрации.

Россия нанесла удар по центру Запорожья 23 ноября. Попадание пришлось на открытый участок — на обнародованных кадрах видно, как снаряд падает посреди парка. Видео показал глава областной военной администрации Михаил Семикин.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"Враг цинично атаковал центр города", — говорится в сообщении администрации.

Других подробностей пока не привели. Неизвестны ни тип примененного оружия, ни точное время попадания, ни масштаб повреждений в самом парке.

В тот же день снаряд попал в здание неработающей частной клиники в Вознесеновском районе Запорожья. Там, по имеющимся данным, трое погибших и один раненый, а на третьем этаже вспыхнул пожар, который уже локализовали. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские дроны этой ночью долетели до Киева, Харькова и Днепра. В результате ударов в Киевской области были разрушены квартиры в пятиэтажном доме, а в Запорожье пострадали дети.

Также сообщалось, что 20 ноября FPV-дрон атаковал здание Запорожской ОГА — он попал в стену на седьмом этаже. Тогда обошлось без пострадавших, а пожара в месте попадания не возникло.

Кроме того, в ночь на 21 ноября под ударами оказались Харьковская, Ровенская, Киевская и Запорожская области. В Харьковской области беспилотник попал в пятиэтажный дом — пострадали 11 человек, двое из них — дети. В Ровенской области ранение получила одна людина, в Киеве загорелись два частных дома, а в Запорожье под удар попал детский сад. Атаки той ночью не обошли стороной и Запорожье. Удар пришелся на детский сад, а в квартире соседнего пятиэтажного дома возник пожар. Ранение получил 63-летний мужчина.