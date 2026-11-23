Центр Запоріжжя опинився під ударом 23 листопада. Зброя влучила посеред парку, тобто на відкритій ділянці, тож постраждалих, за попередніми даними, немає. Момент прильоту показали в обласній військовій адміністрації.

Удару по центру Запоріжжя Росія завдала 23 листопада. Влучання припало на відкриту ділянку – на оприлюднених кадрах видно, як зброя падає посеред парку. Відео показав Голова обласної військовій адміністрації Михайло Семикін.

Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

"Ворог цинічно атакував центр міста", – ідеться в повідомленні адміністрації.

Інших подробиць там поки не навели. Невідомі ні тип застосованої зброї, ні точний час влучання, ні масштаб пошкоджень у самому парку.

Того ж дня зброя влучила в будівлю непрацюючої приватної клініки у Вознесенівському районі Запоріжжя. Там відомо про трьох загиблих і одного пораненого, а на третьому поверсі спалахнула пожежа, яку вже локалізували. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що російські дрони цієї ночі долітали до Києва, Харкова й Дніпра. Унаслідок ударів на Київщині зруйновано квартири у п'ятиповерхівці, а в Запоріжжі постраждали діти.

Також повідомлялося, що 20 листопада FPV-дрон атакував будівлю Запорізької ОВА – він влучив у стіну на сьомому поверсі. Тоді обійшлося без постраждалих, а пожежі на місці влучання не виникло.

Крім цього, у ніч проти 21 листопада під ударами опинилися Харківська, Рівненська, Київська та Запорізька області. На Харківщині безпілотник влучив у п'ятиповерхівку – постраждали 11 людей, двоє з них діти. На Рівненщині поранення дістала одна людина, у Києві спалахнули два приватні будинки, а в Запоріжжі під удар потрапив дитячий садок. Атаки тієї ночі не оминули й Запоріжжя. Удар припав на дитячий садок, а в квартирі сусідньої п'ятиповерхівки виникла пожежа. Поранення дістав 63-річний чоловік.